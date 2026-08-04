Harta salariilor minime în Europa. În România, venitul e de 3 ori mai mic decât în Germania. În 5 țări este peste 2.000 de euro pe lună

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Clasamentele salariilor minime se schimbă semnificativ atunci când sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare în mai multe țări europene, la nivelul lunii iulie 2026. Inflația ridicată îi lovește cel mai puternic pe cei care câștigă salariul minim în țările unde acesta este actualizat o singură dată pe an, scrie Euronews.

Salariile minime pentru a doua jumătate a anului 2026 au fost publicate de Eurostat și arată că doar opt din cele 29 de țări europene și-au majorat salariul minim brut între ianuarie și iulie 2026, în timp ce inflația în zona euro a fost de 3,2% în aceeași perioadă de șase luni. Asta înseamnă că, în termeni reali, cei care câștigă salariul minim au pierdut teren în mai multe țări în care inflația a fost deosebit de ridicată.

Așadar, care sunt țările europene cu cele mai mari salarii minime, potrivit celor mai recente date? Și cum se schimbă clasamentul atunci când este ajustat în funcție de puterea de cumpărare?

În termeni nominali, Luxemburg are cel mai mare salariu minim brut lunar din Europa în iulie 2026, de 2.771 de euro. În interiorul UE, salariul minim este cel mai mic în Bulgaria, la 620 de euro. Dacă includem și țările candidate la aderare, Ucraina are cel mai mic salariu minim, de 169 de euro.

Dacă ne uităm la distribuția nivelurilor salariului minim, cinci țări au un salariu minim brut lunar de peste 2.000 de euro. Nouă țări se situează între 1.000 și 2.000 de euro, deși intervalul este puternic concentrat spre partea de jos, o singură țară depășind pragul de 1.500 de euro.

În 15 țări, salariul minim brut lunar este sub 1.000 de euro, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre țările pentru care există date se încadrează în această grupă. Șapte dintre ele sunt însă țări candidate la aderare.

Cinci țări au salarii minime de peste 2.000 de euro pe lună

Pe lângă Luxemburg, în grupul de frunte se află Irlanda (2.391 de euro), Germania (2.343 de euro), Țările de Jos (2.338 de euro) și Belgia (2.234 de euro). Franța urmează îndeaproape, cu 1.867 de euro.

Slovenia (1.482 de euro), Spania (1.425 de euro), Lituania (1.153 de euro), Polonia (1.119 de euro), Cipru (1.088 de euro), Grecia (1.073 de euro), Portugalia (1.073 de euro) și Croația (1.050 de euro) alcătuiesc grupul de mijloc. Cele mai multe dintre ele sunt mai aproape de 1.000 decât de 1.500 de euro.

La coadă, Ucraina și Moldova ies în evidență ca excepții, cu 169 și, respectiv, 313 euro, toate celelalte țări situându-se peste pragul de 500 de euro.

Patru țări candidate au salarii minime mai mari decât Bulgaria: Turcia (621 de euro), Macedonia de Nord (624 de euro), Muntenegru (670 de euro) și Serbia (743 de euro).

Malta (994 de euro), Estonia (946 de euro), Cehia (923 de euro), Slovacia (915 de euro) și Ungaria (906 euro) se apropie toate de pragul de 1.000 de euro.

Modificări în clasamentul salariilor minime în funcție de puterea de cumpărare

Clasamentele bazate pe standardele puterii de cumpărare (PPS) diferă semnificativ de cele exprimate în termeni nominali în mai multe țări. Iar diferențele dintre țări sunt și ele mai mici.

PPS oferă o comparație mai corectă, printr-o monedă artificială care surprinde ceea ce oamenii își pot permite cu adevărat în fiecare țară. În teorie, un PPS poate cumpăra aceeași cantitate de bunuri și servicii în orice țară.

Exprimate în PPS, salariile minime variază de la 705 în Albania la 2.164 în Germania. Pentru Ucraina și Moldova nu există date, iar cifra pentru Turcia reflectă situația din iulie 2025.

Luxemburg (2.108 PPS), Țările de Jos (2.023), Belgia (1.922) și Irlanda (1.756) completează primele cinci locuri.

Franța, Slovenia, Spania și Polonia au și ele salarii minime de peste 1.500 PPS.

Estonia are cel mai mic salariu minim din UE în termeni de putere de cumpărare, la 935 PPS, urmată îndeaproape de Letonia (938 PPS).

Turcia și Bulgaria se situează și ele sub 1.000 PPS.

Unele țări candidate la aderare se clasează mai sus decât mai multe state membre ale UE în termeni de PPS. Macedonia de Nord (1.142 PPS) și Serbia (1.094 PPS) le depășesc pe șapte țări din UE, printre care Malta, Slovacia, Ungaria și Cehia.

România și Macedonia de Nord, marile câștigătoare

Când comparăm clasamentele în termeni nominali și în PPS pentru cele 27 de țări, marile câștigătoare sunt România și Macedonia de Nord. România urcă de pe locul 20 pe locul 12, iar Macedonia de Nord de pe locul 24 pe locul 16 – ambele câștigând câte opt poziții.

Serbia (plus cinci locuri), Croația și Bulgaria (ambele în urcare cu trei locuri) înregistrează și ele creșteri semnificative în clasamentul PPS.

Cea mai mare pierdere o suferă Estonia, care coboară de pe locul 16 pe locul 26, în timp ce Letonia, Cehia și Cipru pierd și ele câte patru locuri.

Doar opt țări au înregistrat majorări

Dintre cele 29 de țări, opt au înregistrat majorări ale salariului minim în monedă locală, în termeni nominali, între ianuarie și iulie 2026. Acestea au fost Macedonia de Nord (6,9%), România (6,8%), Estonia (6,8%), Belgia (5,8%), Grecia (4,5%), Luxemburg (2,5%), Franța (2,4%) și Țările de Jos (1,9%).

În toate celelalte țări, salariile au rămas neschimbate. Acest lucru a afectat în special țările unde inflația a fost ridicată. Eurostat estimează inflația în zona euro la 3,2% între ianuarie și iulie. Aceasta a atins 8,2% în Malta, 5,4% în Cipru și 4,7% în Țările de Jos.

Inflația ridicată îi lovește pe cei cu salariul minim în Turcia

Turcia, care are cea mai mare rată a inflației din Europa și se află aproximativ pe locul cinci la nivel mondial, a înregistrat între decembrie 2025 și iunie 2026 o inflație de 17,8%. Întrucât Turcia își actualizează acum salariul minim o singură dată pe an, cei care câștigă acest salariu pierd semnificativ din puterea de cumpărare. Turcia este, de altfel, un caz atipic, având cea mai mare pondere a angajaților plătiți cu salariul minim, apropiată de 40%.

Cu toate acestea, Turcia și-a majorat semnificativ salariul minim în ultimii ani.

Cinci țări din UE nu au un salariu minim stabilit prin lege: Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda.