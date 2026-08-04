O navă sub pavilion indian s-a scufundat în Marea Roşie după un atac al rebelilor Houthi

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O navă s-a scufundat marţi în Marea Roşie după ce a fost atacată de o ambarcațiune capcană încărcată cu explozibili, potrivit unui oficial local yemenit şi autorităților indiene. Atacul a avut loc în contextul blocadei maritime a porturilor saudite instituite de rebelii Houthi din Yemen, relatează Agerpres. Cei 14 marinari care se aflau la bord au fost salvați.



„Garda de coastă a provinciei din Marea Roşie a salvat marţi echipajul unui cargo indian care s-a scufundat după ce a fost atacat de o ambarcaţiune capcană în largul Hodeida”, port yemenit controlat de rebelii Houthi, a declarat acest responsabil din oraşul yemenit Mokha.



Ministerul indian al Afacerilor Externe a condamnat atacul, precizând că 13 marinari aflaţi la bord au fost salvaţi, informează AFP şi Reuters.



Ministrul indian al navigaţiei, Sarbananda Sonowal, a postat însă pe platforma X că existau 14 marinari la bord care au fost salvaţi, între care 13 indieni.

Our statement on attack on an Indian flagged commercial vessel ⬇️



? https://t.co/5dNzioU4jv pic.twitter.com/rGgtnl0luu — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 4, 2026





MAE indian a precizat că nava MSV Faize Noore Oliya s-a scufundat în largul coastei Yemenului pe 4 august, precizând că se coordonează cu autorităţile yemenite în privinţa acestui incident.

Ministrul Transporturilor din Yemen a declarat că atacul a fost lansat de rebelii Houthi, folosind o ambarcațiune încărcată cu explozibili.

Traficul prin Marea Roşie a fost afectat de atacurile rebelilor Houthi aliniaţi cu Teheranul, care vor să blocheze exporturile saudite, extinzând conflictul iraniano-american care a sugrumat deja aprovizionarea cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz.