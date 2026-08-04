Ţoiu a discutat cu ministrul sârb de Externe despre debitul scăzut al Dunării şi impactul asupra producției de energie nucleară

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, marţi, pe X, că a discutat cu omologul sârb Marko Đurić despre debitului scăzut al Dunării şi impactul asupra producţiei de energie. "Am discutat despre posibilitățile de acțiune coordonată a celor două țări pentru atenuarea consecințelor asupra navigației, economiei și funcționării traficului fluvial", a afirmat Ţoiu.

Ţoiu a mai transmis că o bună colaborare cu Serbia în perioade de criză, bazată pe dialog transparent şi pe obiective care răspund atât nevoilor propriilor cetăţeni, cât şi intereselor regiunii, este esenţială.

"Am discutat astăzi cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Serbia, Marko Đurić, despre situația actuală cauzată de nivelurile excepțional de scăzute ale apei și impactul reducerii debitului Dunării asupra producției de energie nucleară.

În ultimul an am discutat frecvent despre acest subiect, dat fiind prioritatea pe care ambele țări o acordă proiectelor comune de producție de energie, dar și planurilor viitoare care depind de debitul Dunării, atât din ceea ce privește viitoarele reactoare 3 și 4 cât și obiectivele Serbiei, pentru care am semnat de curând memorandumul privind schimbul de analize și date de impact.

Am discutat despre posibilitățile de acțiune coordonată a celor două țări pentru atenuarea consecințelor asupra navigației, economiei și funcționării traficului fluvial și îi mulțumesc pentru rapiditatea cu care am facilitat contactul direct producătorii de energie și experții care monitorizează situația, precum și pentru deschiderea de a identifica soluții.

Am discutat, de asemenea, și despre necesitatea coordonării rapide și a schimbului de informații relevante între toate țările riverane Dunării, direct afectate de această situație.

O bună colaborare în perioade de criză, bazată pe dialog transparent și pe obiective care răspund atât nevoilor propriilor cetățeni, cât și intereselor regiunii, este esențială. Vom continua să ne informăm reciproc zilnic cu privire la evoluția situației", a postat Oana Ţoiu pe X.