Nicușor Dan anunță că nu va promulga legea care amână închiderea centralelor pe cărbune: Voi uza de toate prerogativele constituționale

2 minute de citit Publicat la 20:33 04 Aug 2026 Modificat la 20:33 04 Aug 2026

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că nu va promulga legea care amână închiderea centralelor pe cărbune. Șeful statului a declarat că se va folosi „de toate prerogativele constituționale”, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase din PNRR și să nu piardă miliarde de euro.

Senatul a adoptat marți proiectul de lege privind decarbonizarea cu două amendamente PSD prin care este amânată închiderea centralelor pe cărbune și sunt redeschise cele care au fost oprite deja, dar nu au fost dezafectate. Proiectul urmează să fie votat și de Camera Deputaților.

Președintele a scris, pe rețelele sociale, că nu va promulga legea în această formă.

„Am urmărit cu atenție dezbaterile de astǎzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare.

Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării.

Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a precizat Nicușor Dan.

Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare.



Accesul… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 4, 2026

Acordul SAFE, promulgat de Nicușor Dan

În aceeași postare, Nicușor Dan a anunțat că a promulgat mai multe legi necesare pentru îndeplinirea ultimelor jaloane din SAFE, precum și ratificarea Acordului SAFE.

„Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ sevicii mai bune și creșterea calitǎții vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a declarat că aceste fonduri europene au însemnat și reforme pentru o mai bună funcționare a statului și a dat drept exemplu trei legi: Codul Administrativ, Codul Urbanismului și legea care prevede bonusuri pentru angajații ANAF și Vamă.

„Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri.

Un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan i-a lăudat pe liderii politici că au lăsat conflictele deoparte pentru a vota aceste proiecte.

„Legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte.

În acest mod, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră”, a spus președintele.