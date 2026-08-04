Qatarul spune că „circulă schițe” ale unui posibil acord de pace SUA-Iran și că eforturile sunt „într-un stadiu avansat”

2 minute de citit Publicat la 20:49 04 Aug 2026 Modificat la 20:57 04 Aug 2026

„Putem confirma că eforturile continuă cu toate părțile. Chiar în acest moment, urmărim obținerea unei soluții diplomatice”, a declarat Majed al-Ansari. Foto: Profimedia Images

Eforturile pentru soluționarea conflictului dintre SUA și Iran se află „într-un stadiu foarte avansat”, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe din Qatar, Majed al-Ansari, adăugând că între părți circulă proiecte ale unui posibil acord, relatează CNN.

Întrebat despre declarațiile contradictorii ale oficialilor americani și iranieni privind existența unor negocieri, al-Ansari a răspuns:

„Putem confirma că eforturile continuă cu toate părțile. Chiar în acest moment, urmărim obținerea unei soluții diplomatice”.

În prezent se desfășoară demersuri concrete pentru soluționarea crizei, iar acestea au ajuns „într-un stadiu foarte avansat”, a spus al-Ansari.

„Lucrăm cu toate părțile pentru ca aceste eforturi să dea rezultate. Pot confirma, așadar, că demersurile continuă chiar în timp ce vorbim”.

Țările din regiune „lucrează împreună pentru soluționarea acestei probleme”, a declarat purtătorul de cuvânt. El a adăugat că Qatarul colaborează „foarte strâns” cu Omanul pentru „a facilita discuțiile dintre cele două părți, precum și schimbul de idei și de proiecte de documente”.

„Proiectele sunt schimbate în permanență (...) Vă pot spune că a fost redactat textul unui posibil acord, iar acesta circulă în prezent între părți”, a afirmat el.

Mediatorii se concentrează în prezent asupra găsirii unei „soluții pe termen scurt” care să readucă SUA și Iranul la masa negocierilor, a spus al-Ansari. El a precizat că, „în acest moment, nu există nimic stabilit în privința unor discuții directe”.

„Sperăm că, dacă negocierile vor putea fi reluate în curând, vom reuși să avansăm către un acord major, care să ne ajute să readucem pacea în regiune”, le-a spus el jurnaliștilor.

Ce se întâmplă în Ormuz

Administrația Trump se arată optimistă în privința unui acord pentru Strâmtoarea Ormuz. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că s-au înregistrat progrese, „dar nu s-a ajuns la o concluzie definitivă”, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că părțile ar putea ajunge la un consens „astăzi sau mâine” (4-5 august 2026).

Analiștii din domeniul transportului maritim sunt, însă, mai puțin optimiști.

Între timp, o navă cargo și-ar fi pierdut propulsia după ce fusese lovită, anterior, de un proiectil neidentificat în strâmtoare.

„Chiar dacă situația a rămas destul de nesigură în ultimele zile, am văzut destul de multe nave care au continuat să iasă din zonă”, a declarat, marți, Bessent pentru CNBC.

„Duminică, în Strâmtoarea Ormuz au fost confirmate nouă traversări, inclusiv ale a două nave sancționate și a două nave din flota din umbră”, a declarat Amena Bakr, analistă în cadrul companiei de informații maritime Kpler.

Șapte dintre nave au folosit culoarul iranian, a precizat aceasta. Datele Kpler arată că numai două dintre cele nouă nave erau petroliere.

Unele nave traversează, însă, strâmtoarea cu transponderele oprite, ceea ce îngreunează analiza situației.

„Circulația navelor comerciale pe culoarul maritim din Oman este redusă, dar continuă. Fluxurile de țiței sunt estimate la aproximativ trei până la cinci milioane de barili pe zi, ceea ce arată că ruta maritimă nu a fost încă transformată într-o zonă de excludere impusă în totalitate”, au declarat, luni, analiștii maritimi de la Marisks.

Înainte de izbucnirea conflictului, prin Strâmtoarea Ormuz ieșeau zilnic din Golful Persic, în medie, 20 de milioane de barili, echivalentul a aproximativ 20% din aprovizionarea mondială.

„Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide astăzi, refacerea stocurilor epuizate ar putea dura până la 18 luni, la un ritm mediu de 2,1 milioane de barili pe zi”, a declarat, marți, directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser.

El a estimat că piețele mondiale pierd peste 100 de milioane de barili pe săptămână din cauza restricționării traficului prin strâmtoare.