Premierul Moldovei, în scandalul prezenţei unor oficiali talibani la Chișinău: Nu le recunoaştem guvernul. Aprobarea vizitei, o eroare

Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova. Foto: Agerpres

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a reacţionat, marţi, după sosirea la Chișinău a unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan, instituție aflată sub controlul talibanilor. La Chişinău, se anchetează cum au primit vize de intrare în Moldova membrii delegației, în condițiile în care țara nu recunoaște regimul taliban. "Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională", a transmis Vasile Tofan pe Facebook.

Grupul talibanilor prezent la Chişinău este condus de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azam Osmani. Presa afgană afirmă că vizita este programată să se încheie pe 7 august.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a încercat să explice mecanismul prin care talibanii au ajuns la Chişinău, adăugând că "rezultatul a fost o decizie greșită".

"Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională.

O companie moldovenească, cu livrări active spre Uzbekistan, a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Aceste exporturi nu sunt, în sine, interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. Sancțiunile vizează persoane și entități desemnate, nu comerțul agricol cu Afganistanul în ansamblu.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a transmis un demers către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni, IGM a emis aviz pozitiv, iar MAE a eliberat vizele. Consultarea SIS nu era obligatorie; prin urmare - instituția nu a fost sesizată.

Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită.

Mecanismele statului nu se pot reduce la bifarea unor etape. Instituțiile trebuie să înțeleagă contextul, riscurile și consecințele deciziilor pe care le iau", a postat Vasile Tofan.

Se caută vinovaţii

"Înțeleg presiunea publică pentru demisii. Calea simplă este să identificăm un „țap ispășitor” și să declarăm subiectul închis. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel, vom revizui mecanismul de consultare al SIS.

Toți decidenții din instituțiile publice trebuie să-și înțeleagă rolul individual atunci când semnează o hârtie sau aprobă o hotărâre. Noi nu administrăm hârtii, ci administrăm o țară și trebuie să fim mai atenți când luăm decizii", a mai precizat premierul Moldovei.