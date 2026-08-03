Șoferii nu mai rămân fără permis pentru amenzi neplătite. Curtea de Apel a suspendat HG dată de Bolojan

Polițist într-o intersecție din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Capitalei via Facebook

Șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație nu vor rămâne, deocamdată, fără dreptul de a conduce în baza mecanismului aprobat recent de Guvern. Curtea de Apel București a suspendat luni hotărârea care stabilea cum urma să fie aplicată măsura, inclusiv regula potrivit căreia fiecare 50 de lei neachitați aduceau o zi de suspendare.

Decizia nu înseamnă anularea definitivă a măsurii, ci oprirea aplicării acesteia pentru moment. Guvernul a anunțat că va face recurs.

Șoferii aveau la dispoziție 90 de zile pentru plata amenzii

Hotărârea suspendată stabilea procedura prin care autoritățile locale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne urmau să facă schimb de informații pentru suspendarea și redobândirea dreptului de a conduce.

După ce o amendă rutieră rămânea definitivă, organul fiscal local trebuia să o înregistreze și să îi trimită șoferului, în cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul urma să cuprindă suma datorată, termenul de 90 de zile pentru achitare și perioada în care permisul putea fi suspendat dacă amenda nu era plătită.

În cazul în care suma nu era achitată integral în cele 90 de zile, durata suspendării se calcula în funcție de restanță: o zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei neachitați. Fracțiunile de zi nu erau luate în calcul.

Suspendarea urma să înceapă la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată.

Măsura nu putea fi aplicată cât timp amenda era contestată

Normele prevedeau și o garanție pentru șoferii care contestau procesul-verbal. Termenul de 90 de zile era oprit pe durata procesului, iar dreptul de a conduce nu putea fi suspendat înainte ca instanța să dea o hotărâre definitivă.

Schimbul de date urma să fie făcut automat prin sistemul PatrimVen. Autoritățile fiscale locale trebuiau să transmită informațiile despre amenzile neachitate, iar acestea ajungeau apoi în sistemul național de evidență a permiselor și vehiculelor al Ministerului Afacerilor Interne.

Dacă amenda era plătită ulterior sau dacă se constata că fusese deja achitată integral ori parțial, perioada de suspendare trebuia modificată sau anulată în sistem.

De ce a fost blocată aplicarea regulii

Curtea de Apel București a suspendat Hotărârea de Guvern nr. 530 din 9 iulie 2026, care conținea normele necesare aplicării măsurii. Fără acestea, mecanismul prin care neplata amenzii ducea la suspendarea dreptului de a conduce nu poate fi pus în practică în forma stabilită de Executiv.

Potrivit Guvernului, PSD a depus plângerile prealabile pe 27 iulie, iar două zile mai târziu a atacat în instanță 11 dintre cele 12 hotărâri vizate și a cerut suspendarea lor. Curtea de Apel s-a pronunțat luni asupra a cinci dintre acestea.

Executivul a anunțat că va contesta deciziile. Până la soluționarea recursului sau la o nouă hotărâre a instanței, normele privind suspendarea dreptului de a conduce pentru amenzile neachitate rămân blocate.