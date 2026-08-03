PNL acuză PSD că a blocat măsuri pentru tineri și persoane cu dizabilități: „Dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan”

PNL: PSD dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan. Foto: Hepta

PNL acuză PSD că a provocat suspendarea în instanță a mai multor hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan și susține că efectele vor fi resimțite de tinerii fără loc de muncă, persoanele vulnerabile și instituțiile care gestionează fonduri europene. Liberalii afirmă că social-democrații au mutat confruntarea politică în instanță, după ce Curtea de Apel București a oprit temporar aplicarea a cinci acte normative.

„PSD dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan”, a transmis PNL, într-un mesaj publicat pe Facebook. Partidul precizează că respectă decizia instanței și susține recursul anunțat de Executiv, dar consideră că responsabilitatea politică îi aparține PSD, formațiune care a contestat hotărârile.

PNL: „PSD încearcă să obțină în instanță ceea ce nu a reușit politic”

Liberalii susțin că actele atacate nu sunt simple decizii administrative, ci pun în aplicare măsuri legate de angajarea tinerilor, sprijinirea persoanelor vulnerabile și gestionarea banilor europeni.

„Practic, PSD încearcă să obțină în instanță ceea ce nu a reușit să obțină în plan politic. În loc să vină cu soluții pentru România, conducerea acestui partid preferă să transforme instanțele într-un nou câmp de confruntare politică”, se arată în mesajul PNL.

Partidul avertizează că suspendarea ar putea întârzia îndeplinirea unor jaloane din PNRR și accesarea unor fonduri europene. PNL afirmă, de asemenea, că peste 5.400 de adulți cu dizabilități ar putea fi afectați de blocarea unui program privind beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Această măsură este menționată în comunicatul liberalilor, însă nu apare între cele cinci hotărâri enumerate separat de Guvern în informarea transmisă după decizia instanței.

Ce hotărâri au fost suspendate

Una dintre hotărâri oferea sprijin financiar tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani care nu lucrează, nu urmează cursuri și nu participă la programe de formare profesională. La prima angajare pe perioadă nedeterminată, aceștia ar fi primit o primă de stabilitate de 1.000 de lei pe lună în primul an și de 1.250 de lei în al doilea, cu condiția păstrării locului de muncă.

O altă hotărâre stabilea atribuțiile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru două mecanisme prin care România ar urma să primească aproape 600 de milioane de euro din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului, până în 2028.

Instanța a suspendat și normele prin care șoferilor care nu își achitau amenzile rutiere le putea fi suspendat dreptul de a conduce. Mecanismul prevedea o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, după expirarea termenului de plată de 90 de zile.

A fost oprită temporar și hotărârea care aloca 3,15 milioane de lei pentru colectarea, transportul și neutralizarea animalelor moarte din gospodăriile crescătorilor individuali. Guvernul susține că măsura era necesară pentru prevenirea răspândirii bolilor, inclusiv a pestei porcine africane.

Cea de-a cincea hotărâre reducea de la 182 la 180 numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, în cadrul planului de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal.

PNL face referire și la HG 569/2026, privind sprijinul pentru locuire și tranziție acordat persoanelor adulte cu dizabilități. Aceasta nu se numără printre cele cinci hotărâri suspendate luni, ci a fost blocată de instanță într-o primă serie de decizii, pronunțate la sfârșitul săptămânii trecute.

Guvernul va face recurs

Potrivit Executivului, PSD a depus plângerile prealabile pe 27 iulie, iar două zile mai târziu a contestat în instanță 11 dintre cele 12 hotărâri vizate și a cerut suspendarea lor. Citațiile pentru cele cinci dosare soluționate luni au început să ajungă la Secretariatul General al Guvernului în după-amiaza zilei de 29 iulie, iar termenul de judecată a fost stabilit pentru 3 august.

Guvernul a anunțat că va ataca deciziile Curții de Apel București. Până la soluționarea recursului, cele cinci hotărâri nu pot fi puse în aplicare.