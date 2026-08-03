USR cere vot de urgență pe legea responsabilității în energie, blocată din 2022: „Acolo unde trebuiau să fie centrale pasc vacile”

Termocentrala Rovinari. / sursă foto: Facebook- Termo Rovinari

USR îi cere președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să convoace de urgență Biroul Permanent și să introducă pe ordinea de zi a plenului de luni un proiect depus în 2022 de Radu Miruță și Cristina Prună. Inițiativa prevede ca o capacitate de producție pe cărbune să nu poată fi retrasă din sistem înainte ca o sursă echivalentă de energie să fie pusă în funcțiune.

Proiectul, denumit de USR „legea responsabilității în energie”, se află la Camera Deputaților, care este for decizional. Pentru a putea ajunge la vot, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru politică economică trebuie să întocmească raportul necesar.

Diana Stoica, lidera deputaților USR, i-a solicitat lui Sorin Grindeanu atât introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului din 3 august, cât și convocarea unei ședințe comune a celor două comisii. Potrivit USR, acestea ar fi trebuit să dezbată inițiativa încă din 29 octombrie 2025.

„Domnul Grindeanu a primit această adresă acum câteva ore. Nu a răspuns nici până în momentul de față”, a declarat Diana Stoica.

„Vrem să vedem și noi unde este preocuparea reală, în afara declarațiilor pe care le face despre USR în fiecare zi. Avem un proiect de lege foarte clar, care poate fi votat astăzi, în câteva minute. Domnul președinte Grindeanu nu trebuie să inițieze un nou proiect de lege”, a adăugat lidera deputaților USR.

Inițiativa ar introduce o regulă simplă: închiderea unei capacități de producție pe cărbune ar putea avea loc numai după ce o altă capacitate, echivalentă, ar fi deja funcțională.

Miruță acuză PSD că a respins timp de patru ani aceeași soluție

Radu Miruță, unul dintre inițiatorii proiectului, susține că măsura promovată acum în discursul public de conducerea PSD este aceeași pe care partidul a refuzat-o în ultimii patru ani.

„Patru ani îi ia PSD-ului ca să ajungă la concluzia că acceptă soluțiile propuse de USR în Parlament. Cam asta e viteza cu care PSD ține țara încetinită și cam asta e viteza cu care s-a mișcat în ministerele unde a avut putere de decizie. Nici Comisia Europeană, nici PNRR, nici nimeni altcineva în lumea asta nu a interzis României să închidă capacități după ce pune înainte altceva în schimb. Problemele din energie nu pot fi scuzate de secetă. Sunt cauzate de decizii”.

USR amintește că retragerea unor capacități de producție a fost reglementată prin mai multe acte normative adoptate în perioada 2022–2023: OUG 108/2022, Legea 334/2022, OUG 175/2022 și OUG 14/2023.

Miruță susține că închiderea unităților existente nu a fost urmată de punerea în funcțiune a unor centrale noi, deși acestea ar fi trebuit să fie aproape finalizate.

„În timp ce a închis concret, de pus în funcțiune nu a pus nimic. Acolo unde astăzi ar trebui să fie aproape recepționate noile centrale este izlaz comunal și pasc vacile. Am dat întâi țiglele jos de pe casă și după aceea ne mirăm de ce ne plouă pe covor. Energia nu se bagă în borcan vara, ca s-o scoți iarna sau seara, când e nevoie. Există o balanță energetică ce trebuie echilibrată permanent”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a anunțat că va vota proiectul în calitate de inițiator și a cerut ca responsabilitatea pentru deciziile luate în energie să nu mai fie transferată de la o conducere la alta.

„Trebuie să vină vremea în care cine greșește e scos la tablă, arătat și plătit. Nu se poate ca din zece în zece ani să se închidă fabrici și să se taie termocentrale, iar la final să se spună că e vina celui care a preluat ministerul acum două luni”, a conchis acesta.