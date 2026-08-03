Zelenski îi propune lui Putin înghețarea războiului de-a lungul liniei frontului și un armistițiu aerian

1 minut de citit Publicat la 18:06 03 Aug 2026 Modificat la 18:06 03 Aug 2026

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Consilierul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Mihailo Podoliak, a declarat pentru presa ucraineană că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, propune Rusiei să analizeze mai multe variante de încetare a focului, informează Moscow Times.

Printre acestea se numără un armistițiu aerian și oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Potrivit lui Podoliak, Ucraina ia în calcul și înghețarea conflictului de-a lungul actualei linii a frontului, pentru a crea condițiile necesare unor viitoare „negocieri dificile”.

Mihailo Podoliak consideră că dictatorul rus nu dă dovadă de disponibilitate pentru compromisuri și nici pentru analizarea propunerilor de pace. În opinia sa, Putin este fixat pe propria viziune, ceea ce îl împiedică să reacționeze adecvat la argumente și să caute modalități de soluționare a conflictului.

„I-ați auzit retorica, i-ați văzut privirea stinsă. Acest lucru arată încă o dată că este rupt de realitate”, a declarat Podoliak.

El a mai precizat că Zelenski este pregătit pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin, în vederea discutării unei posibile soluții.

Pe 3 august, președintele Ucrainei a declarat că va încerca să încheie conflictul cu Rusia înainte de începutul iernii.

Poziția lui Vladimir Putin privind soluționarea conflictului s-a schimbat în cursul verii. Partea rusă nu mai ia în calcul restituirea către Ucraina a unei părți din teritoriile ocupate în cadrul unui acord pentru încetarea războiului.

Kremlinul intenționează să păstreze controlul asupra teritoriilor din regiunile Sumi și Harkov pentru a le folosi drept zonă-tampon, iar Putin urmărește preluarea completă a Donbasului și consideră că negocierile pot fi reluate numai după atingerea acestui obiectiv.

Zelenski a respins în repetate rânduri concesiile teritoriale.

Ucraina are nevoie de un acord de pace „demn” cu Rusia, iar reprezentanții săi lucrează împreună cu echipa lui Donald Trump, a declarat Zelenski pe 22 iulie, după o discuție telefonică cu consilierii președintelui american - Steve Witkoff și Jared Kushner - care urmează să ajungă la Kiev în august.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a afirmat că guvernul de la Kiev este pregătit să continue luptele timp de ani de zile.