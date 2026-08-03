Alarmă în Germania după ce Rinul a scăzut la cote istorice. Ministrul transporturilor anunţă o "conferinţă tehnică"

Nivelul Rinului a ajuns la aproape cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. Foto: Getty Images

Scăderea istorică a nivelului apei fluviului Rin din Germania l-a determinat pe ministrul german al transporturilor, Steffen Bilger, să programeze pentru joi, la Bonn, o "conferinţă tehnică" pentru a discuta această problemă, notează Agerpres.

Sâmbătă, la Koln a fost înregistrat cel mai scăzut nivel al apei de la începutul monitorizărilor. Şi oraşele Dusseldorf şi Duisburg au raportat niveluri minime record în weekend, situaţie care limitează semnificativ transportul de mărfuri pe cale fluvială.

Nu este încă clar cine va participa la reuniune, aceasta fiind organizată din scurt şi neavând încă o listă definitivă a participanţilor.

Ministrul transporturilor din landul Renania de Nord-Westfalia, Oliver Krischer, a solicitat înfiinţarea unui grup de lucru la nivel naţional, care să reunească reprezentanţi ai guvernului federal, ai landurilor, ai autorităţilor locale şi ai sectorului logistic.

Analişti citaţi luni de Reuters au atenţionat că această scădere a apelor Rinului riscă să frâneze creşterea economică a Germaniei, putând împinge din nou cea mai mare economie a Europei spre stagnare, chiar în momentul în care dădea primele semne ale unei redresări mult aşteptate.

Germania, la fel ca mare parte a Europei, s-a confruntat în această vară cu valuri succesive de căldură şi precipitaţii insuficiente, ceea ce a dus la scăderea nivelului apelor pe căi navigabile precum Rinul - o rută importantă de transport pentru cereale, minerale, cărbune şi produse petroliere rafinate.

Economia Germaniei, în pericol

Condiţiile meteorologice generează preocupări cu privire la economie pe termen scurt, a declarat Carsten Brzeski, director global pentru macroeconomie la ING. "Vremea caldă şi uscată a verii a dus nivelul apelor pe principalele căi navigabile de transport la minime istorice, afectând potenţial lanţurile de aprovizionare industriale şi activitatea din sectorul construcţiilor", a explicat el.

"Dacă seceta continuă, aceasta va pune o presiune suplimentară asupra economiei germane, care se află deja într-o stare foarte precară", a notat la rândul său Dirk Binding, expert în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK).

Dar chiar şi singur nivelul scăzut al apelor ar putea reduce creşterea PIB-ului în trimestrul al treilea cu 0,1% - 0,2%, a apreciat economistul Stefan Kooths de la Institutul Kiel pentru economie mondială, avertizând că este puţin probabil ca nivelul apei să revină rapid peste pragul critic, iar capacitatea de transport va rămâne probabil afectată pentru o perioadă, inclusiv în luna următoare.

Lipsa precipitaţiilor din această vară a agravat o tendinţă pe termen lung în Germania: ţara a pierdut 60 de miliarde de metri cubi de apă în ultimii 25 de ani din cauza schimbărilor climatice, potrivit Ministerului Mediului.

În absenţa unor măsuri, deficitul de apă ar putea costa Germania 625 de miliarde de euro până în 2050, adică aproximativ 25 de miliarde de euro anual, a avertizat ministrul Mediului, Carsten Schneider, citând diverse studii.