2 minute de citit Publicat la 17:36 03 Aug 2026 Modificat la 17:36 03 Aug 2026

Un nou rival pentru Uber și Bolt vine în România. Pasagerii inDrive vor putea negocia prețul cursei. Foto: Profimedia Images

Compania americană inDrive, evaluată la peste 1,2 miliarde de dolari și activă în 48 de țări, și-a deschis oficial o sucursală în România, scrie BizBrasov. Intrarea pe piața locală aduce un nou competitor important pentru Uber și Bolt, cele două platforme care domină în prezent serviciile de transport alternativ.

O companie evaluată la peste un miliard de dolari

inDrive, cunoscută anterior sub numele de InDriver, a fost fondată în 2012 de antreprenorul Arsen Tomsky și a fost lansată oficial un an mai târziu. Compania are sediul în Mountain View, California, iar extinderea sa în afara pieței de origine a început în decembrie 2014, odată cu lansarea serviciului în Astana, Kazahstan.

În 2021, inDrive a intrat în categoria companiilor considerate „unicorni”, după o rundă de finanțare în valoare de 150 de milioane de dolari. Investiția, condusă de Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, a dus evaluarea companiei la 1,23 miliarde de dolari.

În prezent, aplicația are peste 400 de milioane de utilizatori și este disponibilă în 1.065 de orașe din 48 de țări. Pentru al patrulea an consecutiv, inDrive a fost a doua cea mai descărcată aplicație de ride-hailing din lume și a ocupat locul al patrulea în categoria Travel.

Pasagerii și șoferii negociază prețul cursei

Platforma funcționează diferit față de Uber și Bolt. În loc ca tariful să fie stabilit automat de aplicație, pasagerul propune suma pe care este dispus să o plătească, iar șoferul poate accepta oferta sau poate cere un alt preț.

Utilizatorul introduce punctul de plecare, destinația, suma oferită și, dacă este nevoie, un mesaj pentru șofer. După alegerea unei curse, pasagerul poate vedea date despre mașină și conducătorul auto, ratingul acestuia, datele de contact, timpul estimat până la sosire și poziția în timp real.

Plata este făcută direct către șofer, fie în numerar, fie prin metode fără numerar. Comisionul perceput de platformă este cuprins între 10% și 12,99% din valoarea cursei.

Aplicația permite și adăugarea mai multor opriri, solicitarea unui scaun pentru copii sau selectarea altor opțiuni în funcție de nevoile pasagerului.

inDrive oferă și livrări sau transport de mărfuri

Compania nu activează doar în zona transportului de persoane. inDrive oferă și servicii de livrare, transport de mărfuri și alte servicii urbane, în funcție de piața pe care operează.

În Europa, aplicația este administrată de Suol Innovations, companie înregistrată în Cipru. Aceasta și-a înființat o sucursală în România, potrivit informațiilor publicate în Monitorul Oficial.

Prin această mișcare, inDrive își pregătește intrarea oficială pe piața românească, unde principalii săi concurenți vor fi Uber și Bolt.