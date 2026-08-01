FT: Cobaltul din Congo, folosit pentru bateriile mașinilor electrice, ar fi contaminat cu uraniu. Cea mai mare parte ajunge în China

R.D. Congo este cel mai mare producător de cobalt din lume. FOTO: Hepta

La granița dintre Republica Democrată Congo și Zambia, autoritățile pregătesc instalarea unor detectoare de radiații pentru camioanele care transportă cobalt, pe fondul temerilor privind contaminarea cu uraniu a minereului folosit pentru bateriile vehiculelor electrice. O investigație Financial Times și Lighthouse Reports arată că exporturile de cobalt ale R.D. Congo au conținut, în perioada 2000-2024, cantități de uraniu care, dacă ar fi fost extrase și îmbogățite, ar fi fost suficiente pentru producerea a circa 600 de arme nucleare.

R.D. Congo este cel mai mare producător de cobalt din lume, un metal esențial pentru baterii. Însă prezența frecventă a materialelor radioactive în unele dintre cele mai mari mine de cobalt ale țării a dus la riscuri pentru sănătatea muncitorilor, transporturi respinse și îngrijorări privind securizarea materialelor nucleare.

În condițiile unui control limitat al statului în regiunile miniere, specialiștii în neproliferare și oficialii congolezi se tem că minereul de cobalt contaminat cu uraniu și alte materiale radioactive ar putea ajunge pe mâini greșite sau ar putea intra într-un lanț de aprovizionare clandestin, ascuns de autoritățile internaționale de reglementare.

Uraniul extras din „centura de cupru” a țării

Uraniul apare în mod natural în vasta regiune „centura de cupru” a țării, care include mina de unde provenea uraniul folosit pentru bombele atomice din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Noi cercetări arată că volumul de uraniu amestecat cu exporturile de cobalt ale țării este mult mai mare decât se credea anterior: între 2000 și 2024, cantitatea ar fi fost suficientă pentru producerea a 600 de arme nucleare sau pentru alimentarea unui reactor nuclear mare, de 1 GW, timp de un deceniu, dacă uraniul ar fi fost extras și îmbogățit.

Granițele lungi ale R.D. Congo, combinate cu războiul civil de la frontiera estică, au făcut timp de decenii din această regiune un punct fierbinte al preocupărilor legate de contrabanda cu uraniu. Însă, în ultimii ani, pe măsură ce cererea de cobalt a crescut vertiginos odată cu dezvoltarea vehiculelor electrice, metalul folosit în baterii a generat o nouă problemă legată de uraniu – una care a trecut până acum neobservată.

„Este o preocupare legată de proliferare”, a declarat David Albright, expert în arme nucleare și fondator al Institute for Science and International Security din Washington. „Nivelul este redus, dar, în timp, aceste cantități pot duce la acumularea unor cantități mai mari de uraniu.”

Acumularea unor stocuri de uraniu natural care nu sunt monitorizate reprezintă un risc, a adăugat el, „care poate duce la situații foarte periculoase”.

Problema atrage din nou atenția oficialilor congolezi, în condițiile în care țara din Africa Centrală caută finanțare externă pentru instalarea unor detectoare de radiații destinate camioanelor care părăsesc țara.

Florimond Kabanda, șeful agenției pentru securitate nucleară din R.D. Congo, CNPRI, a declarat că traficul ilegal cu materiale radioactive reprezintă un risc în creștere și o amenințare majoră la adresa securității internaționale.

„Din cauza războiului care are loc [în estul R.D. Congo], din cauza vulnerabilității granițelor noastre, trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a proteja Congo și, în același timp, pentru a proteja lumea”, a declarat el pentru FT, arătând că materiale radioactive au fost găsite atât în provinciile estice controlate de grupări rebele, cât și în centura de cupru din sud.

„Mă tem că [grupările rebele ar putea] folosi materialele radioactive pentru a face rău populației noastre și apoi să spună: «vedeți, Congo nu își protejează granița».”

Cea mai mare parte a cobaltului care părăsește R.D. Congo ajunge în cele din urmă în China, cel mai mare procesator de cobalt din lume și, totodată, o putere nucleară, ceea ce ridică întrebări cu privire la ce se întâmplă cu uraniul conținut în acest material.

Amploarea problemei este semnificativă. Potrivit studiului publicat în Nature Communications, exporturile de hidroxid de cobalt ale R.D. Congo au conținut, în perioada 2000-2024, o cantitate estimată la cel puțin 2.000 de tone de uraniu natural.

Verificările efectuate pe teren arată, de asemenea, cât de răspândit este uraniul. În ultimele 12 luni, în cadrul testărilor de rutină ale hidroxidului de cobalt efectuate de agenția nucleară a țării, rata medie a dozei – intensitatea radiației – a depășit limita de expunere pentru populație, a declarat Steve Muanza, șeful agenției pentru energie nucleară.

„Există un amestec de cupru, cobalt și uraniu în concentrații diferite, peste tot”, a declarat Muanza, a cărui echipă trimite agenți în siturile industriale pentru a măsura nivelurile de radioactivitate.

„Aceasta este o problemă majoră de sănătate publică în R.D. Congo”, a adăugat el.

Pentru lucrătorii din mine, expunerea la doze mici de radiații pe perioade lungi sau inhalarea gazului radon generat de materialele radioactive poate crește rata cancerului și poate provoca alte probleme de sănătate.

Minereuri de uraniu și cobalt din R.D. Cong

În ultimele două decenii, s-a conturat un tipar: contaminarea cu uraniu reapare în cele mai mari mine de cupru și cobalt din R.D. Congo. Metalele sunt adesea găsite împreună.

Un complex minier în special, proiectul Tenke Fungurume, deținut de compania chineză Cmoc, are un istoric de contaminare cu uraniu a minereurilor de cobalt care nu a fost raportată anterior, potrivit documentelor companiei din perioada 2015-2021.

La Tenke, una dintre cele mai mari surse de export de cobalt din R.D. Congo, potrivit datelor comerciale, problema uraniului a persistat atât în perioada în care mina era deținută de compania americană Freeport-McMoRan, cât și după ce Cmoc a cumpărat participația Freeport în noiembrie 2016.

Documentele companiei arată că nivelurile de uraniu din hidroxidul de cobalt produs la Tenke au depășit în mod repetat limitele legale, atât pragul legal din R.D. Congo, de 75 de părți per milion, cât și limita internațională pentru transport, echivalentă cu aproximativ 81 ppm.

Înregistrările testelor efectuate în perioada iunie 2016-decembrie 2020 arată că nivelurile de uraniu din minereul uscat produs la Tenke au depășit pragul congolez în mai mult de 70% dintre zilele pentru care există date. Nivelurile de uraniu au ajuns în decembrie 2016 de 15 ori peste limita legală, la scurt timp după finalizarea achiziției realizate de Cmoc. Înregistrările nu arată dacă transporturile au fost exportate la aceste niveluri.

Potrivit a trei surse familiarizate cu operațiunile minei, aceasta încă nu dispune de un proces dedicat pentru eliminarea uraniului din minereuri.

Cmoc a declarat că „nu este familiarizată” cu datele istorice. „Nu există cazuri în care nivelurile de uraniu să fi depășit limitele aplicabile”, a adăugat compania.

Cmoc a declarat că întregul hidroxid de cobalt produs la Tenke „respectă cerințele locale de reglementare și standardele de achiziție ale clienților globali din aval în ceea ce privește conținutul de uraniu”. Compania a afirmat că era „inutil” să existe un „proces dedicat de eliminare a uraniului” fie în R.D. Congo, fie după ce minereul a fost transportat în China, deoarece nivelul acestuia era „sub pragul relevant”.

Mina Tenke Fungurume din sud-estul R.D. Congo, deținută de compania chineză Cmoc, este una dintre cele mai mari mine de cupru și cobalt din lume.

Potrivit mai multor surse, mina nu dispune de un proces dedicat pentru eliminarea uraniului din minereuri.

Un expert al AIEA a declarat că agenția nu avea indicii că R.D. Congo nu își respectă obligațiile de securizare în ceea ce privește minereul de hidroxid de cobalt care conține uraniu și care părăsește țara.

„Când cobaltul este exportat, în mod normal este exportat pentru mineral, nu pentru uraniu, și în scopuri non-nucleare”, a declarat expertul. „De cele mai multe ori, [uraniul] ajunge în steril”, a adăugat el, referindu-se la deșeurile miniere.

Însă documentele consultate de FT arată că AIEA a monitorizat problema.

Un memorandum intern din 2009, atribuit unui consultant, identifica regiunea centurii de cupru drept „o zonă în care au loc exporturi ilegale de minereuri cu conținut de uraniu” și indica minereul de cobalt drept un risc deosebit.

Specialiștii în neproliferare spun că, în principiu, China ar putea extrage uraniul din acest minereu în timpul procesului de rafinare.

Olli Heinonen, cercetător la Stimson Center din Washington DC și fost director general adjunct al AIEA, a declarat pentru FT că este „plauzibil” ca uraniul să fie extras din cobaltul congolez după ce acesta ajunge în China. Cererea Chinei de uraniu este în creștere pe măsură ce își extinde flota de centrale nucleare.

China ar putea fi marele beneficiar

Albright, expertul în arme nucleare, a declarat că China este „cunoscută pentru extragerea uraniului din cobalt”, ceea ce „ridică întrebări dacă și alții fac acest lucru”.

Muanza, oficialul congolez, a declarat, de asemenea, că acest lucru este probabil. „Aș fi uimit să aflu că ei nu folosesc efectiv tot minereul care ajunge în China.” El a precizat însă că nu are dovezi că acest lucru se întâmplă.

În calitate de putere nucleară, China poate cumpăra uraniu de pe piața liberă; însă majoritatea țărilor producătoare de uraniu solicită cumpărătorilor să folosească materialul exclusiv în scopuri civile.

China operează o rețea mare de centrale nucleare și deține un arsenal de peste 600 de focoase nucleare, care este în creștere și se estimează că va depăși 1.000 de focoase până în 2030, potrivit Departamentului american al Apărării. Resursele interne de uraniu ale Chinei sunt limitate, iar țara nu dezvăluie cum își procură uraniul pentru utilizarea militară.

Orice uraniu ar trebui îmbogățit la un nivel foarte ridicat pentru a putea fi folosit în focoase, care necesită, de asemenea, cantități semnificative de plutoniu.