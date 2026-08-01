De câte salarii au nevoie europenii pentru o casă de 1 milion de euro. Românii au mai multe şanse decât bulgarii să cumpere una

O locuință de 1 milion de dolari poate fi un apartament absolut obișnuit în centrul Parisului sau o vilă de lux lângă Sofia. Foto: Getty Images

Rata pentru cumpărarea unei case de 1 milion de euro, oriunde în Uniunea Europeană, s-ar ridica la aproximativ 3.600 de euro pe lună. În funcție de țara în care lucrează, pentru unii cetățeni prețul luxului este mai ușor de dus, în timp ce pentru alții este aproape imposibil. Un bulgar, de exemplu, ar avea nevoie să câștige 7,8 salarii medii ca să își permită o astfel de casă, în timp ce un român ar avea nevoie de 5,8 salarii medii. Pentru un luxemburghez însă, efortul financiar este considerabil mai mic, potrivit calculelor Euronews.

O locuință de 1 milion de dolari poate fi un apartament absolut obișnuit în centrul Parisului sau o vilă de lux lângă Sofia. Însă, indiferent de ce caută cumpărătorii, cu toții au nevoie de un venit semnificativ mai mare decât media națională pentru a și-l permite. Indiferent de țara europeană în care muncesc.

Așadar, cât ar trebui să câștige un cetățean european ca să își permită o locuință de 1 milion de euro? Euronews Business a calculat salariul necesar pe baza unui scenariu tipic de credit imobiliar: 20% avans, o dobândă fixă de 3,5% și un termen de rambursare de 30 de ani.

Presupunând că orice cumpărător nu va aloca mai mult de 33% din venitul său pentru plata ratei la bancă, asta ar însemna un avans de 200.000 de euro și un credit de 800.000 de euro.

Atenție însă, calculul nu include taxele de proprietate, asigurarea, costurile de tranzacție sau alte taxe (notariale, de exemplu n.red) și condițiile de împrumut variază de la o țară la alta, dar și de la o bancă la alta.

În aceste condiții, rata anuală a creditului ipotecar ar fi de 43.108 euro. Asta înseamnă 3.592 de euro pe lună.

Cum doar 33% din salariu este alocat ratei la bancă, orice cumpărător ar avea nevoie de un venit anual de 130.631 de euro, adică 10.886 de euro pe lună.

Nivelurile veniturilor diferă semnificativ în Europa. Suma de mai sus poate fi mai ușor de atins în unele țări decât în altele. Povara financiară poate varia, de asemenea, în interiorul aceleiași țări.

Calculele Euronews se bazează pe datele Eurostat privind câștigurile brute din 2025 pentru un angajat cu normă întreagă, fără copii, care câștigă 100% din salariul mediu. Deoarece două venituri fac ca o locuință de 1 milion de euro să fie mai accesibilă, calculele arată și cum se schimbă povara financiară pentru un cuplu în care ambii parteneri câștigă salariul mediu.

Un bulgar are nevoie de aproape 8 ori salariul mediu

Numărul salariilor medii necesare pentru a putea cumpăra o locuință de 1 milion de euro variază semnificativ în Europa. În Uniunea Europeană, diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare este de aproape cinci ori.

Pentru bulgari ar fi cel mai greu să cumpere o astfel de locuință, în timp ce pentru luxemburghezi povara financiară ar fi considerabil mai mică.

În Bulgaria, o persoană singură, fără copii, care câștigă 100% din salariul mediu, ar avea nevoie de un venit echivalent cu 7,8 salarii medii. În Luxemburg, această valoare este mai mică de două salarii, respectiv 1,6.

Numărul salariilor medii necesare variază între două și trei în Danemarca (2,1), Irlanda (2,3), Belgia (2,4), Austria (2,5), Țările de Jos (2,6), Germania (2,7), Finlanda (2,8) și Suedia (2,8).

Angajații cu salarii medii din aceste țări ar reuși cel mai ușor să-și cumpere o locuință de 1 milion de euro.

Dintre cele mai mari patru economii ale UE, Germania are cea mai bună poziție, cu 2,7 salarii medii necesare, comparativ cu 3,1 în Franța, 4,0 în Spania și 4,1 în Italia.

Valoarea rămâne sub patru și în Slovenia (3,7) și Malta (3,9).

De câte salarii medii are nevoie un român pentru o casă de 1 milion de euro

Pentru a-și permite o locuință de 1 milion de euro, în zece țări din UE ar fi necesar un venit echivalent cu mai mult de cinci salarii medii. Grecia (7,2) urmează îndeaproape Bulgaria (7,8), ocupând locul al doilea în UE în funcție de venitul necesar.

Ungaria (6,7), Slovacia (6,3) și Polonia (5,8) completează primele cinci poziții.

În România (5,8), Letonia (5,7), Cehia (5,2), Portugalia (5,2) și Croația (5,2) cetățenii ar avea nevoie, de asemenea, de mai mult de cinci salarii medii.

Estonia se află exact la 5,0, ceea ce duce la unsprezece numărul țărilor în care este necesar un venit echivalent cu cel puțin cinci salarii medii.

Calculele se schimbă în cazul cuplurilor

În cazul unui cuplu în care ambii parteneri câștigă salariul mediu, povara financiară se înjumătățește, deoarece calculul se bazează pe venitul lor combinat.

În Luxemburg, venitul necesar este echivalent cu 0,8 din veniturile brute cumulate ale cuplului, ceea ce înseamnă că doi salariați cu venituri medii s-ar încadra în limita de 33% pentru plata creditului ipotecar.

Danemarca se apropie de acest nivel, venitul necesar fiind echivalent cu 1,05 ori salariul cumulat al unui cuplu cu două venituri.

Irlanda și Belgia au ambele un raport de aproximativ 1,2, ceea ce înseamnă că nici măcar salariile cumulate ale doi salariați cu venituri medii nu ar fi suficiente pentru achiziționarea unei locuințe de 1 milion de euro.

În Bulgaria, un cuplu care câștigă salarii medii ar avea în continuare nevoie să câștige de patru ori veniturile lor cumulate, ceea ce face ca locuința să fie în continuare foarte greu de achiziționat.

Cât este salariul mediu

Potrivit Eurostat, în 2025, câștigurile medii anuale brute variază semnificativ în Europa.

Pentru o persoană singură, fără copii, salariile medii brute lunare, calculate prin împărțirea valorii anuale la 12, variază de la 1.398 de euro în Bulgaria la 6.713 euro în Luxemburg.

Câștigurile medii brute lunare depășesc, de asemenea, 4.000 de euro în Danemarca (5.300 de euro), Irlanda (4.708 de euro), Belgia (4.630 de euro), Austria (4.306 de euro) și Țările de Jos (4.167 de euro).

La polul opus, salariul mediu este sub 2.000 de euro în șapte țări și este, evident, mult prea mic pentru a acoperi rata lunară de 3.592 de euro.

Pe lângă Bulgaria, acestea sunt Grecia (1.510 euro), Ungaria (1.625 de euro), Slovacia (1.734 de euro), Polonia (1.862 de euro), România (1.885 de euro) și Letonia (1.904 euro).

Deoarece calculul presupune că doar 33% din salariu poate fi alocat plății creditului ipotecar, un singur salariu mediu nu este suficient în nicio țară din UE pentru acoperirea creditului.

În Bulgaria, rezultă un deficit de 3.131 de euro. Aceasta este diferența dintre rata ipotecară de 3.592 de euro și suma de 461 de euro, reprezentând 33% din salariul mediu.

În Luxemburg, deficitul este de 1.377 de euro, deoarece 33% din salariul brut este de 2.215 euro.