Golden Goose, brandul cu adidași de lux „murdari”, deschide primul magazin din România. Caută un specialist care să-i personalizeze

Golden Goose, brandul cu adidași de lux „murdari”, deschide primul magazin din România. Foto: goldengoose.com

Brandul italian de lux Golden Goose se pregătește să deschidă primul său magazin din România, la București. Compania a început deja recrutările pentru mai multe posturi, semn că lansarea se apropie, potrivit Economedia.ro.

Printre pozițiile disponibile se numără Store Manager, Floor Manager și Sales Assistant, dar și un post mai puțin obișnuit: „Sneaker Maker”. Persoana angajată va lucra direct cu clienții și va personaliza pantofii prin desene, pictură, broderii sau cusături, astfel încât fiecare pereche să devină un produs unic.

Candidații trebuie să vorbească română și engleză, să aibă aptitudini artistice și experiență în lucrul cu clienții. Compania recrutează în paralel și echipa care va conduce magazinul și va promova serviciile de personalizare.

Golden Goose a fost fondat la Veneția în anul 2000 și este cunoscut pentru adidașii premium cu aspect intenționat uzat, care se vând cu câteva sute de euro perechea. La finalul anului 2025, compania avea 232 de magazine în lume și venituri de 734 de milioane de euro.