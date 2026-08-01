Se va sparge sau nu bula imobiliară din România? Specialiștii avertizează: "Construcțiile au devenit din ce în ce mai scumpe"

Piața imobiliară trece totuși printr-un paradox: deși vânzările scad, scumpirile semnificative la materialele de construcție țin prețurile în continuare ridicate. Foto: Getty Images

Deși locuințele au ajuns la prețuri greu de suportat pentru mulți români, specialiștii susțin că piața imobiliară nu se află în pragul unei prăbușiri. Costurile tot mai mari ale materialelor de construcții și ale forței de muncă împiedică o scădere generalizată a prețurilor, chiar dacă ritmul vânzărilor încetinește, iar accesul tinerilor la cumpărarea unei locuințe rămâne tot mai dificil.

Cosmnin Dinescu, antreprenor, a explicat în ediția de sâmbătă a emisiunii Income Magazine, cu Adrian Măniuțiu, că nu există elemente care să indice o scădere a prețurilor la imobiliare.

"Din punctul meu de vedere, care sunt implicat zi de zi în activitatea aceasta de dezvoltări imobiliare, de investiții imobiliare, nu cred că suntem în scenariul de a se prăbuși piața imobiliară, scenariul unei scăderi a prețurilor de vânzare. Sigur că da, poate să existe punctual dezvoltatori imobiliari care întâmpină probleme legate de creditele cu care s-au finanțat și sunt nevoiți să vândă la prețuri mai mici. Da, acelea pot să fie niște scăderi punctuale în piață, dar nu putem vorbi despre o regulă generală".

Paradoxul pieței imobiliare din România

Piața imobiliară trece totuși printr-un paradox: deși vânzările scad, scumpirile semnificative la materialele de construcție țin prețurile în continuare ridicate:

"În condițiile în care ne cresc prețurile la materiale de construcții, manoperă, la tot ce cumpărăm, este greu să vorbim despre o scădere a prețurilor la imobiliare. Da, putem să vorbim despre o scădere a vânzărilor, pentru că nu toată lumea își mai permite prețurile de achiziție, dar nu putem să vorbim despre o scădere a prețului de achiziție ca regulă generală, astăzi. Dacă condițiile din piață, din lume se schimbă radical, atunci poate că se fac corecții pe piața materialelor de construcții, pe piața forței de muncă și atunci putem discuta despre o corecție și a prețurilor de vânzare, dar până atunci nu putem să vorbim despre o scădere a prețurilor.

Începând cu luna aprilie, absolut toate prețurile la materialele de construcții s-au majorat substanțial. La fier, avem o creștere de preț cu 20%, din martie până în aprilie. La beton avem o creștere de 10-20%, în funcție de clasa de beton, din martie până în aprilie-mai. Deci nu se poate vorbi despre o scădere a prețurilor. Construcțiile au devenit din ce în ce mai scumpe. Nu avem cum să facem o investiție dacă prețurile de vânzare nu sunt satisfăcătoare. Marjele de profit sunt extrem de mici. Nu mai putem să vorbim despre marje ca în 2005-2007.”, a mai explicat

Cosmnin Dinescu.

La rândul său, Andrei Perianu, consultant financiar, spune că principala problemă a pieței imobiliare este accesibilitatea locuințelor pentru tineri, nu costul creditelor:

"Noi ne referim la aceste case că au ajuns la niște prețuri mari, mai ales când ne uităm la cei tineri care se uită la părinții lor, care au deja unul sau două apartamente. Bunicii lor au deja unde să stea. Aceștia, când intră în câmpul muncii, își dau seama că, cu anumite salarii de început, le este foarte greu să cumpere un apartament care costă 150.000 de euro. Problema cea mai mare este pentru cei care se află la început de drum, care nu au venituri mari, nu își permit mare lucru și se gândesc tot timpul, nu doar în România, ci și în Europa, în SUA, când o să am banii părinților mei să îmi pot permite o proprietate. Din punctul ăsta de vedere, toată lumea e conștientă că aceste case nu sunt ieftine.

Dacă erau ieftine, jumătate din populația României schimba apartamentul o dată pe an. E clar că acolo e un efort. Problema nu e legată de finanțare. Toată lumea spune că avem inflație și dobânzile sunt mari. De fapt, dobânzile sunt mici, comparativ cu inflația. Avem oferte care pleacă de la 4,7% rate fixe, în timp ce inflația e 10%. E clar că toată lumea se bazează pe finanțările de la bancă.”