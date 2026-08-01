Singurele culturi care vor mai aduce câștig fermierilor în acest an, după valul de scumpiri: "Foarte puțini vor ieși pe profit"

Problema apare însă la valorificarea producției, în condițiile în care costurile cu motorina și îngrășămintele aproape s-au dublat. FOTO: Agerpres

Rapița și floarea-soarelui ar putea fi colacul de salvare al fermierilor români în acest an agricol. Chiar dacă și la alte culturi se anunță producții mari, prețurile de valorificare sunt mici. În aceste condiții, cu un preț estimat între 2,3 și 2,4 lei pe kilogram, rapița ar putea asigura supraviețuirea exploatațiilor agricole în acest an, potrivit informațiilor prezentate sâmbătă în emisiunea Agricool.

„Cred că producția va fi undeva între 3.500 și 3.700 de kg la hectar. E o producție bună. Se poate și peste 4 tone, dar în anumite condiții, cu ajutorul tehnologiei, inclusiv al fertilizării. Dar e mulțumitor. Dacă ne referim strict la precipitațiile din ultima perioadă, cred că e cel mai bun an din ultimii zece”, a precizat un fermier pentru Antena 3 CNN.

Problema apare însă la valorificarea producției, în condițiile în care costurile cu motorina și îngrășămintele aproape s-au dublat în ultimii ani.

În aceste condiții, rapița și floarea-soarelui sunt singurele culturi care ar putea aduce profit și ar putea salva fermele în acest an agricol.

„Anul acesta foarte puțini fermieri vor fi pe câștig. O parte vor fi pe linia de plutire, o parte pe pierdere. Vin cu datorii și costuri din spate. Anul ăsta, chiar dacă e un an bun, fermierii abia pot să își plătească datoriile.”

Fermierii avertizează că o problemă mare ar putea să apară și în toamnă. După achitarea datoriilor, multe exploatații riscă să nu mai aibă lichiditățile necesare pentru noi culturi, ceea ce poate să prelungească blocajul financiar și în următorul an agricol.