Un curier român în Marea Britanie a furat sute de colete în valoare de peste 10.000 de euro. Partenera lui îl ajuta să le ascundă

Printre bunurile dispărute se aflau haine de firmă, produse electronice, echipamente IT, telefoane mobile, încălțăminte, unelte și parfumuri. Foto: Getty Images

Un cetățean român care lucra ca șofer-curier pentru compania britanică Evri a fost condamnat după ce a furat sute de colete pe care trebuia să le livreze clienților. Ancheta a arătat că acesta era ajutat de partenera sa să ascundă bunurile, iar prejudiciul estimat depășește 10.000 de lire sterline, scrie swindonadvertiser.co.uk.

Viorel-Sorin Pașacan, în vârstă de 32 de ani, din Swindon, și-a recunoscut vinovăția pentru furt în fața instanței. El a admis că a sustras colete în perioada 1 iulie – 18 septembrie 2025, însă a contestat valoarea prejudiciului. În timp ce procurorii au estimat că bunurile furate valorau 10.717 lire sterline, acesta a susținut că suma reală ar fi fost de aproximativ 4.000 de lire.

Compania Evri a început să îl suspecteze după ce au fost raportate numeroase colete dispărute de pe traseele pe care acesta le deservea în orașul Swindon.

O anchetă internă a scos la iveală faptul că 203 colete nu ajunseseră niciodată la destinatari. Printre bunurile dispărute se aflau haine de firmă, produse electronice, echipamente IT, telefoane mobile, încălțăminte, unelte și parfumuri.

Compania a introdus în autoutilitara curierului mai multe colete-capcană

Pentru a afla ce se întâmplă, compania a introdus în autoutilitara curierului mai multe colete-capcană, monitorizate în permanență.

Anchetatorii au constatat că bărbatul se abătea de la traseul de livrare și mergea la domiciliul său, unde descărca pachetele. Ulterior, acestea erau ascunse în grădina locuinței unui prieten.

În timpul anchetei s-a stabilit și că partenera sa participa la transportul coletelor, deși regulile companiei interzic implicarea unei alte persoane în procesul de livrare.

Polițiștii au descins la locuința românului, au recuperat bunurile furate și l-au arestat. În timpul audierilor, acesta a refuzat inițial să facă declarații, însă ulterior și-a recunoscut fapta.

Cuplul susține că avea nevoie de bani pentru tratamente medicale

Avocatul său a susținut în fața instanței că bărbatul regretă cele întâmplate și că nu avea antecedente penale. Potrivit apărării, problemele financiare s-au accentuat după ce partenera sa a pierdut o sarcină, iar cei doi încercau să strângă bani pentru tratamente medicale.

Judecătorul a remarcat însă că explicațiile oferite de inculpat au fost contradictorii. Inițial, acesta susținuse că bunurile erau destinate uzului personal, iar ulterior a invocat dificultățile financiare.

Instanța a decis să îl condamne la muncă în folosul comunității, fiind obligat să efectueze 200 de ore de activitate neremunerată în următoarele 12 luni. În plus, acesta trebuie să achite 700 de lire sterline reprezentând cheltuieli de judecată și o contribuție de 114 lire pentru serviciile destinate victimelor infracțiunilor.

”Motivația a fost, pur și simplu, lăcomia”

La pronunțarea sentinței, judecătorul a subliniat că românul a încălcat grav încrederea acordată de angajator și de clienți.

„Aceste bunuri se aflau în posesia și sub controlul dumneavoastră. Ați primit responsabilitatea de a le livra cumpărătorilor, iar aceștia nu s-ar fi așteptat niciodată ca tocmai curierul să le fure. Motivația a fost, pur și simplu, lăcomia, iar fapta a presupus și un plan bine pus la punct, prin ascunderea bunurilor la locuința unui prieten pentru a evita să fie descoperite”, a transmis magistratul.

Faptul că și-a recunoscut vinovăția și și-a exprimat regretul a fost unul dintre motivele pentru care a evitat o condamnare la un an de închisoare.