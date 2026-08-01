Milionarii cumpără locuințe doar pentru a avea unde să-și țină mașinile de lux. Noua tendință din lumea colecționarilor de automobile

Colecționarii bogați din Statele Unite cumpără spații speciale nu pentru a locui în ele, ci pentru a-și păstra și expune mașinile de lux / sursă foto: Getty Images

Tot mai mulți colecționari de mașini de lux cumpără spații speciale nu pentru a locui în ele, ci pentru a-și păstra și expune automobilele. Scott Cunningham este unul dintre ei și are o pasiune pentru Ferrari și Porsche. El a mărturisit că, după ce s-a mutat într-o locuință mai mică, s-a confruntat cu o problemă simplă: nu mai avea suficient spațiu pentru colecția sa de mașini și motociclete.

Inițial, Cunningham și-a depozitat mașinile în spații comerciale obișnuite, însă experiența nu l-a mulțumit, notează Business Insider.

Ani la rând, Cunningham și-a admirat colecția de acasă. Ulterior, după ce copiii lui au crescut, el și soția sa și-au mutat locuința dintr-o casă cu garaj pentru patru mașini într-o casă cu garaj pentru o mașină, Cunningham avea nevoie brusc de un loc unde să-și pună lucrurile.

A ales să-și depoziteze mașinile în spații comerciale obișnuite, însă nu a fost mulțumit de această experiență.

„Într-un astfel de complex, lângă o colecție de Mercedes, funcționa o afacere cu produse agricole, iar pe alee se scurgea suc din lăzi cu roșii stricate. Mi-am dat seama că nu este locul potrivit pentru automobile valoroase”, a povestit el pentru sursa citată.

„Orice fel de obiect de colecție poate acapara întreaga casă. Și, uneori, acest lucru nu este bine primit de soț/soție”, a mai adăugat el.

Astfel că s-a gândit la o alternativă.

În 2019, în timp ce se afla într-un hangar privat amenajat ca un club exclusivist, cu bar, televizoare și obiecte de colecție, și-a dat seama că proprietarii de mașini de lux își doresc mai mult decât un simplu spațiu de depozitare: vor un loc în care să socializeze și să își expună colecțiile.

Astfel, în tot în acel an, Cunningham a lansat The Hangar Group, un concept care oferă proprietarilor de automobile de lux spații private unde își pot păstra mașinile și unde se pot întâlni cu alți colecționari.

Conceptul s-a dovedit a fi unul de succes. Când a deschis prima locație în Palm Beach, toate unitățile au fost vândute.

Spațiile, cu suprafețe cuprinse între aproximativ 100 și 420 de metri pătrați, au fost cumpărate de persoane dispuse să plătească sume considerabile pentru a-și păstra colecțiile într-un mediu exclusivist.

După succesul din Florida, compania s-a extins în alte zone și pregătește noi proiecte în Hamptons, una dintre cele mai exclusiviste destinații din Statele Unite.