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Imagini spectaculoase cu un aisberg gigantic care s-a răsturnat lângă o insulă din Groenlanda

A.O.
1 minut de citit Publicat la 13:32 31 Iul 2026 Modificat la 13:44 31 Iul 2026
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Mișcarea puternică a agitat apa din jur, declanșând valuri „similare unui tsunami”. Foto: captură X/video Mona Hansen

Un aisberg uriaș s-a răsturnat în largul coastei Groenlandei, în apropiere de insula Ilulissat, relatează BBC. Imaginile surprinse de martori arată exact momentul în care blocul de gheață s-a rostogolit brusc în Marea Baffin, provocând valuri imense în apropiere de oraș. 

Aisbergul de proporții titanice s-a răsturnat dramatic în largul coastei Groenlandei, sâmbăta trecută, în apropiere de insula Ilulissat, unde se află fiordul glaciar Ilulissat, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. 

Imaginile surprinse de localnici arată cum aisbergul uriaș se rostogolește brusc în mare, declanșând valuri și o perdea de vapori de apă în aer, în timp ce partea sa inferioară, aspră și până atunci scufundată, devine vizibilă. 

Mișcarea puternică a agitat apa din jur, declanșând valuri „similare unui tsunami”, înainte ca aisbergul să se stabilizeze în noua sa poziție.

Aisbergurile ajung să se răstoarne atunci când blocuri mari de gheață se topesc și le modifică echilibrul. În acest scenariu, asibergurile se rostogolesc brusc și expun gheața care s-a aflat sub apă ani la rând. 

Atunci când au loc în apropierea unor zone locuite, astfel de evenimente sunt considerate a fi extrem de periculoase, deoarece valurile provocate de răsturnarea aisbergului pot lovi ambarcațiunile sau oamenii din zonă. 

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Etichete: Groenlanda aisberg topirea ghețarilor

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