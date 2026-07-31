WSJ: Studenţii străini care rămân în SUA să muncească după absolvire ar putea fi obligaţi să plătească o taxă de 100.000 de dolari

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Administraţia Trump ar putea impune o taxă de 100.000 de dolari studenţilor străini care rămân să muncească în Statele Unite după absolvire, în cadrul unui program specific de internship cunoscut drept OPT, a relatat joi The Wall Street Journal, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ziarul, care citează surse familiarizate cu subiectul, notează că taxa „este încă în discuţie la Departamentul de Securitate Internă” şi nu este clar dacă Casa Albă o va aproba sau cine ar suporta costul: studenţii străini înşişi sau potenţialii lor angajatori.

Programul Instruire Practică Opţională (OPT) permite studenţilor străini să lucreze în SUA în poziţii având legătură cu domeniul lor de studiu timp de până la un an, cu o prelungire de încă 24 de luni dacă studentul participă la instruire practică în ştiinţă, tehnologie, inginerie sau matematică.

Administraţia Trump a anunţat, la începutul acestei luni, că va solicita studenţilor străini să ceară prelungirea vizei pentru a utiliza programul OPT, deoarece până acum valabilitatea permiselor era legată de durata studiilor lor şi de până la trei ani suplimentari dacă acceptau un loc de muncă autorizat.

Potrivit ziarului, Departamentul pentru Securitate Internă lucrează la noi reglementări pentru programul OPT, care se aşteaptă să fie publicate până la sfârşitul anului.

Aproximativ 419.000 de imigranţi lucrau legal în SUA în cadrul programului OPT în 2024, ultimul an pentru care sunt disponibile cifre.

Taxa potenţială de 100.000 de dolari pentru OPT se adaugă altor măsuri luate de administraţia Trump pentru a reduce imigraţia şi survine după ce o taxă similară pentru vizele H-1B, utilizate frecvent de companiile de tehnologie pentru a angaja lucrători străini, s-a confruntat cu opoziţie şi a fost blocată într-o curte de apel.