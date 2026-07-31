Camera Deputaților a adoptat noi măsuri pentru combaterea pestei porcine africane. Ajutoare pentru crescătorii de porci și bovine

Proiectele au fost adoptate şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional. Foto: Getty Images

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, vineri, un proiect de lege prin care se introduc măsuri pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane. Pe lângă acest proiect, Camera Deputaților a mai adoptat alte două proiecte: instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru crescătorii din sectorul suin și instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru crescătorii din sectorul bovin, scrie Agerpres.

Proiectul de lege privind limitarea răspândirii virusului pestei procine africane are ca obiect de reglementare introducea de măsuri ferme: permiterea ANSVSA să dispună extracţia integrală a mistreţilor din zonele afectate de cazurile de pestă porcină africană la mistreţ, prioritar faţă de planurile cinegetice obişnuite, instituirea de măsuri de control la frontieră prin autorizarea testării obligatorii pentru pesta porcină africană a porcilor vii şi a produselor din carne din import/comerţ intracomunitar în caz de risc major, instituirea de sancţiuni severe - confiscarea animalelor şi a mijloacelor de transport în cazul transporturilor ilegale.

„În scopul prevenirii şi limitării răspândirii pestei porcine africane, în jurul exploataţiilor comerciale autorizate sanitar-veterinar se instituie o zonă de monitorizare sanitar-veterinară cu o rază de 10 km. În interiorul zonei prevăzute, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se instituie măsuri suplimentare de supraveghere şi control al exploataţiilor şi efectivelor de animale. Mişcarea porcinelor vii spre alte exploataţii dinspre exploataţiile comerciale de porcine asociative şi dinspre exploataţiile comerciale de porcine înregistrate sanitar-veterinar este permisă doar în interiorul circumscripţiei sanitar-veterinare”, se arată în proiect.

Potrivit acestuia, gestionarilor fondurilor cinegetice li se acordă echivalentul în lei al sumei de 300 de euro pentru fiecare porc mistreţ împuşcat şi confiscat din cauza pestei porcine africane, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă porcină africană şi care a fost neutralizat în conformitate cu prevederile legale.

Gestionarilor fondurilor cinegetice li se acordă, de asemenea, echivalentul în lei al sumei de 150 de euro pentru fiecare porc mistreţ împuşcat şi confiscat din cauza pestei porcine africane, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă porcină africană şi care a fost neutralizat prin incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului.

Tot 150 de euro vor primi pentru fiecare porc mistreţ împuşcat, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă porcină africană şi la care nu s-a confirmat boala.

Ajutor de stat pentru crescătorii din sectorul suin

Camera Deputaţilor a mai, în calitate de for decizional, și proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Proiectul de lege are ca obiect reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat în scopul compensării parţiale a pierderilor generate de creşterea costurilor îngrăşămintelor şi combustibililor. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat.

Proiectul defineşte schema de ajutor ca fiind orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru întreprinderea care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

„Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 11.540.120 euro, echivalentul în lei al sumei de 58.800.373,436 mii lei, şi se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026 la capitolul 83,01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli" din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului prevăzut în Legea nr.43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026, în baza unei Hotărâri a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, prevede un amendament al Comisiei de agricultură.

Pentru beneficiarii care au accesat intervenţia DR-06, APIA preia datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea acestei intervenţii. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor/intervenţiilor menţionate anterior sunt valabile şi pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea şi copii ale documentelor care au suferit modificări, prevede un alt amendament.

În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploataţii de creştere a suinelor situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean APIA pe raza căruia îşi au sediul social sau la centrul judeţean APIA unde au depus cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru intervenţia DR-06, potrivit unui alt amendament.

După aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la APIA, care repartizează credite bugetare centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.

Beneficiarii au obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată, mai prevede proiectul amendat.

Ajutor de stat pentru crescătorii din sectorul bovin

Al treilea proiect adoptat prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, desfăşurată în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, în scopul compensării parţiale a pierderilor generate de creşterea costurilor îngrăşămintelor şi combustibililor.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru întreprinderea care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

„Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 54,4 milioane euro, echivalentul în lei al sumei de 277.184.320 lei, şi se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026 la capitolul 83,01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli" din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului prevăzut în Legea nr.43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026, în baza unei Hotărâri a Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, prevede un amendament al Comisiei de agricultură.

În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art.3 deţin mai multe exploataţii de bovine sau bubaline cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean/local APIA, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz, potrivit altui amendament.

APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii şi sumele cuvenite.

Beneficiarii au obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.

Legile merg acum spre promulgare la Președintele Nicușor Dan și vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial.