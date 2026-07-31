Ministerul Energiei, după întâlnirea cu distribuitorii de carburanți: „Au capacitatea de a acoperi cererile din perioada următoare”

Tema discuției a fost aprovizionarea constantă cu combustibil a pieței interne. Foto: Agerpres

Reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției carburanților s-au întâlnit, vineri, cu secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și cu secretarul general, Sorin Elisei, pentru a discuta despre aprovizionarea constantă cu combustibil. „Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.

„Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, au avut astăzi un comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți.

Aprovizionarea constantă cu combustibil a pieței interne a fost tema discuției de la Palatul Victoria.

A fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție, potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, a transmis Ministerul.

Astfel, companiile au asigurat că pot acoperi cererile următoare și „nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități”.

„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești.

Sunt înregistrare anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național”, se mai arată în comunicat.

Pe 27 iulie, Parlamentul a adoptat un proiect de Lege ce prevede o acciză dinamică, prin care se va aplica o reducere de 5-25% în funcție de prețul la pompă și cotația de piață.

„Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară drepturilor europene. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. Vom avea un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%”, a spus atunci ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.