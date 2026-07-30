Abrudean anunţă că proiectul ANI va fi redepus vineri, la Parlament fără a conţine cele două amendamente ale PSD contestate

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, la o şedinţă a Parlamentului României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat, joi, după respingerea legii privind ANI, că proiectul va fi redepus la Parlament fără a conţine cele două amendamente ale PSD contestate, referitoare la sancţionarea retroactivă a faptelor de conflict de interese şi de incompatibilitate prin pierderea mandatului şi, respectiv, la declararea de către demnitari a cash-ului deţinut, potrivit Agerpres.

Senatul a adoptat, joi, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care miercuri a trecut de Camera Deputaţilor. Unul dintre amendamentele adoptate vizează eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.

"Legea privind unele măsuri în domeniul integrităţii a fost respinsă, nu a fost aprobată de plenul Senatului. PNL nu a votat această lege din motivele clare invocate de liderul de grup, Daniel Fenechiu, la Comisia juridică, unde, din păcate, am constatat că au fost introduse două amendamente faţă de propunerea de la Camera Deputaţilor. Unul dintre ele ar fi dus la declararea neconstituţională a acestei legi, deci la periclitarea jalonului de 770 de milioane de euro. Vorbim de retroactivitatea unor prevederi, lucru care este evident neconstituţional, fără să fii specialist în drept poţi constata asta", a precizat Abrudean.

Al doilea element pentru care PNL nu a votat această lege este prevederea privind declararea cash-ul.

"Este iarăşi un amendament introdus în ultima clipă de cei de la PSD, astfel că am decis să nu votăm această lege şi, împreună cu colegii de la USR, să redepunem mâine dimineaţă legea în forma corectă, fără aceste două amendamente, ea urmând să intre pe circuitul parlamentar şi să fie aprobată până la finalul lunii, pentru a ne încadra în termenul aferent jalonul", a adăugat Abrudean.

El a susţinut că este timp pentru adoptarea acestui proiect, menţionând că a convocat Senatul în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, 4 - 6 august, pentru a avea pe ordinea de zi Strategia privind biodiversitatea şi planul de acţiune aferent, care au fost aprobate iniţial de Guvern printr-o hotărâre, contestată ulterior în justiţie de social-democraţi şi apoi depusă ca propunere legislativă.

"De asemenea, legea privind integritatea poate fi depusă şi aprobată în această sesiune fără probleme", a apreciat Mircea Abrudean.

Întrebat ce se va întâmpla dacă PSD va redepune amendamentele, Abrudean a răspuns: "Vom vedea ce se întâmplă".

"Prima cameră este Camera Deputaţilor în cazul legii privind integritatea, suntem în mai puţin de o lună până la finalizarea termenului pentru aprobarea tuturor banilor din PNRR, aşa cum au declarat toate forţele politice din Parlament, că toată lumea îşi doreşte aprobarea acestor bani. Eu cred că nu va fi o problemă să fie convocate atâtea sesiuni extraordinare câte este nevoie pentru a închide aceste jaloane pentru o formă corectă agreată şi care să nu pună în pericol ratarea jaloanelor", a spus preşedintele Senatului.

Conform acestuia, şedinţa de plen de joi a fost "puţin mai tensionată la un moment dat", însă până la urmă s-a reuşit salvarea banilor europeni şi să se îmbunătăţească securitatea României prin aprobarea Acordului SAFE.

Abrudean a amintit că în plen au fost aprobate Codul urbanismului şi amenajării teritoriului, o lege extrem de importantă, care valorează 972 de milioane euro, adică "valoarea unui spital regional cu toate dotările aferente", precum şi proiectul privind decarbonizarea sistemului energetic, cu valoarea de 972 de milioane euro.

"Ambele au trecut de plenul Senatului, vor merge la promulgare", a menţionat el.

El a afirmat că o lege importantă adoptată de Senat şi care merge la promulgare este cea privind Acordul SAFE pentru România, care permite utilizarea împrumutului de aproape 17 miliarde de euro necesari pentru apărarea ţării.

Abrudean a adăugat că au fost adoptate şi alte trei proiecte de aprobare a unor măsuri fiscal-bugetar, menţionând că acestea sunt extrem de necesare şi de urgente în această perioadă în care guvernul este interimar şi nu poate emite ordonanţă de urgenţă. Aceste legi permit, printre altele, desfăşurarea în continuare a activităţii Romatsa.

Senatul a respins, joi, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care miercuri a trecut de Camera Deputaţilor.

Proiectul a întrunit doar 55 de voturi "pentru", fiind necesare pentru a trece 65 voturi favorabile, deoarece este o lege organică.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunţat că parlamentarii liberali nu vor participa la votul asupra acestui proiect, după ce propunerea sa de retrimitere la comisie a fost respinsă.

Unul dintre amendamentele contestate, depus de PSD, prevede că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii". Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat, anterior, că acest amendament este neconstituţional şi îl vizează pe el.

Cel de-al doilea amendament vizează eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.