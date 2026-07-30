MApN anunță alertă de dronă în Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență

2 minute de citit Publicat la 22:16 30 Iul 2026 Modificat la 22:34 30 Iul 2026

MApN anunță alertă de dronă în Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență. Sursa foto: Facebook/MApN

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat joi seara că au fost semnalate mai multe drone la graniţa cu Ucraina şi au fost ridicate de la sol două avioane F-16, potrivit Agerpres. Totodată, în această seară a fost emis un nou mesaj RO-Alert de avertizare extremă, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi seara un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea fiind ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situaţiei. (...)", se arată într-un comunicat dat publicităţii de MApN.

Populaţia a fost avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian, iar în mesajul primit pe telefoane oamenilor li s-a recomandat să se adăpostească.

Deodamdată, Ministerul Apărării nu a transmis detalii despre alertă.

Noul mesaj RO-Alert vine la câteva ore distanţă după ce localnicii din nordul judeţului Tulcea au primit încă o alertă pe telefon şi în cursul acestei dimineţi.

Toate acestea se întâmplă, întrucât atacurile în apropierea graniţei cu Ucraina, aflată în război cu Rusia, s-au intensificat în ultima perioadă, radarele Armatei fiind în alertă.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina, care a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României.

La finalul săptămânii trecute trei drone care au pătruns în spaţiul aerian al României au fost doborâte.

Reacția NATO, după ce România a doborât 3 drone în 48 de ore

Purtătoarea de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) a transmis, într-un punct de vedere pentru Antena 3 CNN:

"Așa cum continuăm să demonstrăm, NATO este alertă în permanență și pregătită să se apere de orice amenințare. Ca răspuns la incursiunea de astăzi a unei drone în spațiul aerian românesc, NATO a ridicat în aer două dintre avioanele sale din România: două aeronave F-16 al Forțelor Aeriene Române de la Baza Aeriană Fetești.

Un avion F-16 de la această bază a doborât drona deasupra Mării Negre, dar în spațiul aerian românesc, așa cum a confirmat România anterior în cursul zilei de astăzi.

Operațiunea a fost coordonată prin intermediul Centrului Combinat de Operații Aeriene al NATO de la Torrejón, Spania.

Aceasta este a patra doborâre cu succes a unei drone deasupra spațiului aerian aliat realizată de România. O aeronavă F-16 de la baza Fetești a doborât, de asemena, o dronă vineri și o alta duminică, care intrase în spațiul aerian românesc. Un alt avion F-16 de la Baza Aeriană Šiauliai din Lituania a doborât o dronă deasupra spațiului aerian al Estoniei în luna mai.

În toate aceste cazuri, aeronavele au operat sub autoritatea NATO.

Doborârile au loc în contextul în care NATO, România și alte state achiziționează în mod activ sisteme de interceptare terestre pentru a îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană ale Alianței și ale fiecărui stat în parte.

România, de exemplu, a achiziționat sistemul antidronă MEROPS, care este conceput ca să intercepteze sisteme aeriene mici, fără pilot, și este integrat în Inițiativa NATO de descurajare pe Flancul Estic.

Detaliile suplimentare privind incidentul de astăzi rămân în curs de investigare, însă drona pare să fie de origine rusă", a transmis Comandamentul militar al NATO, duminică, 26 iulie 2026.