Pilotul român de F-16 povestește detalii din misiunea în care a doborât drone rusești: „N-am știut pentru ce decolăm”

sursa: captură foto Facebook / MApN

Este unul dintre cei mai discreți eroi ai momentului: pilotul de F-16 care, la comenzile aceleiași aeronave, a interceptat și neutralizat dronele rusești pătrunse în spațiul aerian al României. Nu îi cunoaștem numele, nu îi vom auzi vocea reală și nu îi vom vedea chipul. Într-un interviu publicat de Ministerul Apărării Naționale pe pagina de Facebook, vocea pilotului a fost distorsionată în mod deliberat. E o măsură de securitate operațională aliniată la standardele NATO, menită să-i protejeze identitatea.

Decizia nu este întâmplătoare. În zilele de dinaintea interviului, pe rețelele sociale circulaseră speculații conspiraționiste care pretindeau că ar cunoaște identitatea pilotului, vehiculând inclusiv scenarii false despre presupusa sa legătură cu un fost comandant al bazei.

Baza 86 Aeriană Borcea a respins ferm aceste afirmații, subliniind că discreția asupra identității piloților este o necesitate, iar orice informație poate fi colectată de inamic. Așa se explică vocea modificată din înregistrare: în spatele ei se află un om real, dar unul pe care armata a ales să-l protejeze.

Trei drone au fost doborâte deasupra României

Interviul vine după o serie de misiuni fără precedent pentru Forțele Aeriene Române. Avioanele F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au doborât, în ultima săptămână, trei drone rusești care pătrunseseră în spațiul aerian național, ultimul astfel de caz fiind consemnat pe 26 iulie 2026.

Potrivit MApN, de la începutul războiului din Ucraina au fost semnalate zeci de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României, în urma atacurilor Moscovei asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței fluviale.

„N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că mergem să ne apărăm țara”

Pilotul își amintește nopțile în care alarma a sunat de mai multe ori, până în zori.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori până în următoarea dimineață, dar am fost acolo să răspundem prompt cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, spune el.

Întrebat care dintre cele două misiuni a fost mai grea, răspunsul dezvăluie sângele rece al profesionistului: „Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate, mai presus, chiar fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare”.

„Cooperarea înseamnă totul”

Deși pilotul este cel care apasă pe declanșator, el insistă că o doborâre pe timp de noapte este, de fapt, munca unei echipe întregi.

„Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, la control de trafic aerian și până la colegul de celulă care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa, fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, control de trafic aerian, până la primul om din unitate de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, spune acesta.

Iar tensiunea reală, spune el, se descarcă abia după aterizare: „După orice misiune de Alfa, doar după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare, ca piloți, de ce am fost noi în stare, ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură”.

Un „microb” al aviației moștenit din cărți

Pentru pilot, drumul spre carlinga F-16 a fost o chemare personală, inspirată de marii autori ai aviației românești.

„A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Doru Davidovici, Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani. Poate cu altă aeronavă, dar sub același țel. Să protejăm cerul României”, mărturisește el.

Tinerilor care visează astăzi la aceeași carieră le transmite un sfat despre ambiție și refuzul de a se lăsa descurajat: „Să-și urmeze visul și să-i facă pe cei din jur să spună nu. Nu să accepte el acel nu, de la început”.

Interviul se încheie cu un gând adresat oamenilor care privesc cerul țării noastre.

„Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi, de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, transmite pilotul.