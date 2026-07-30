Reuters: Administrația Trump ia în calcul o decizie nemaivăzută: refuzarea ambasadorului propus de Macron

O decizie a SUA de a amâna sau respinge candidatul propus de Macron ar fi extrem de neobișnuită. FOTO: Getty Images

Statele Unite iau în considerare amânarea sau chiar respingerea candidaturii propuse de președintele Emmanuel Macron pentru viitorul ambasador al Franței la Washington, în urma criticilor publice formulate de Paris cu privire la situația drepturilor omului din Statele Unite, potrivit a patru surse, citate de Reuters.

Deși sursele au precizat că nu a fost luată încă nicio decizie, două dintre acestea au declarat că criticile Franței – transmise printr-o postare pe rețelele sociale a misiunii franceze la Organizația Națiunilor Unite de la Geneva – au provocat o nemulțumire reală în rândul unor oficiali de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump. Alte două surse au declarat că oficialii încearcă să detensioneze relațiile cu Franța.

„Statele Unite sunt foarte dezamăgite de retorica iresponsabilă și lipsită de respect a francezilor”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat. „Răspundem în mod corespunzător comentariilor lor.”

O decizie a SUA de a amâna sau respinge candidatul propus de Macron ar fi extrem de neobișnuită și ar putea adânci ruptura dintre aliați, care s-au confruntat recent în privința tarifelor și a războiului din Iran.

Macron a depus documentele necesare pentru ca Aurélien Lechevallier, fost consilier la Palatul Élysée și actual șef de cabinet al ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot, să devină următorul ambasador al Franței la Washington. Franța spera ca acesta să fie instalat în funcție până în septembrie, a declarat una dintre surse.

Însă procesul a întâmpinat dificultăți după o postare publicată sâmbătă pe X de misiunea Franței la Organizația Națiunilor Unite de la Geneva.

În postare, misiunea a criticat Washingtonul pentru că s-a alăturat Rusiei, Coreei de Nord și altor șapte țări în votul împotriva unei propuneri de prelungire cu încă patru ani a mandatului lui Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului.

Turk este un critic vocal al modului în care Israelul acționează în Gaza și a cerut, de asemenea, anchete privind decesele produse în custodia autorităților americane din domeniul imigrației.

„SUA obișnuiau să fie un far al drepturilor omului. Nu mai sunt”, a scris misiunea franceză. „Lumea nu le mai ascultă.”

Una dintre surse a declarat că postarea a fost analizată și aprobată prin canalele oficiale, respingând sugestiile potrivit cărora aceasta ar fi fost opera unui angajat de rang inferior care a acționat independent.

Tensiunile au escaladat și mai mult luni, când delegația SUA a părăsit sala în timpul intervenției Franței la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, acuzând aliatul său de „spectacol ipocrit”.

Sprijinul Franței pentru reînnoirea mandatului lui Turk „nu exclude un dialog strâns cu Statele Unite”, a declarat un oficial diplomatic francez.

„Diferențele de opinie cu privire la un vot nu pun sub semnul întrebării calitatea relației noastre sau capacitatea noastră de a lucra împreună”, a adăugat oficialul.

Franța este un aliat tradițional al Statelor Unite, însă relațiile s-au deteriorat în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Deși Trump și Macron discută în mod regulat, acest lucru nu l-a împiedicat pe președintele american să vizeze Franța cu tarife, să acuze guvernele europene că reduc la tăcere vocile de dreapta și să amenințe aliații NATO în legătură cu cheltuielile pentru apărare și Groenlanda.

Chiar înaintea celui mai recent conflict, Washingtonul fusese iritat de declarațiile publice ale lui Barrot despre guvernul american, a declarat una dintre surse.

La începutul acestei luni, Barrot a scris pe X despre un program al Departamentului de Stat care oferea finanțări de până la 3 milioane de dolari unor grupuri care promovau „încrederea în propria civilizație” în Europa.

Finanțarea era oferită de Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) al Departamentului de Stat, ai cărui oficiali s-au oferit anul trecut să o sprijine pe lidera extremei drepte Marine Le Pen în timpul procesului acesteia pentru deturnare de fonduri.

„Franța și europenii nu vor tolera nicio încercare de interferență străină în procesele lor electorale, indiferent de unde provine aceasta”, a scris Barrot.

Oficialii francezi au fost, de asemenea, iritați de ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, reprezentativ pentru o nouă generație de diplomați americani adepți ai politicii „America pe primul loc”, care provoacă îngrijorare în întreaga Europă. Kushner, al cărui fiu Jared este căsătorit cu Ivanka, fiica lui Trump, nu s-a prezentat de două ori la convocările autorităților din Paris, în urma unor incidente diplomatice.

Procesul de numire a unui ambasador la Washington este strict reglementat. Înainte ca un guvern străin să-și poată numi emisarul, acesta trebuie mai întâi să obțină acordul confidențial al guvernului SUA.

Washingtonul rareori tergiversează sau respinge public nominalizările, au declarat surse diplomatice, iar eventualele probleme sunt de regulă soluționate în privat înainte de luarea unei decizii oficiale.