Ungaria oprește complet centrala nucleară de la Paks, pentru prima dată în 44 de ani. Secetă pe Dunăre, Magyar anunță criză în energie

Centrala nucleară de la Paks dispune de patru reactoare ruseşti. Foto: Profimedia Images

Centrala nucleară ungară de la Paks va fi oprită complet începând de joi sau de vineri, din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunţat premierul ungar Peter Magyar, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Pentru prima dată în 44 de ani, întreaga centrală nucleară de la Paks va fi oprită complet din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre. De luni ar putea apărea o situație de criză energetică. Vor fi necesare măsuri coordonate și auto-restricții pentru a evita consecințele mai grave. Contăm pe toată lumea”, a scris Magyar.

Centrala, care dispune de patru reactoare ruseşti, cu o capacitate totală de 2 gigawaţi, şi-a redus producţia de energie deja din cursul zilei de luni şi funcţionează în prezent la mai puţin de 50% din capacitate.

Pe fondul secetei, apele Dunării au scăzut la niveluri record săptămâna aceasta, perturbând de asemenea transporturile şi croazierele fluviale.

Premierul Peter Magyar a asigurat că reţeaua electrică a Ungariei poate susţine importuri care să compenseze producţia de energie pierdută prin suspendarea activităţii centralei Paks.

"Aşa cum stau lucrurile, se pare că închiderea completă a centralei Paks ar putea avea loc încă de astăzi, dar mai probabil mâine", a indicat joi şeful guvernului ungar.

El a promis miercuri un plan de urgenţă şi o listă a marilor consumatori de energie electrică şi apă, mai ales companii industriale, al căror consum ar putea fi limitat temporar în caz de necesitate.