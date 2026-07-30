Ce a dezvăluit George Simion despre întâlnirile cu Ilie Bolojan: "Nu e treaba mea dacă unii sunt corecţi şi recunosc şi alţii nu"

Liderul AUR a mai menţionat că a discutat atât cu preşedintele României, Nicuşor Dan. Sursa colaj foto: Agerpres

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, și-a exprimat poziția cu privire la declaraţiile premierului României, Ilie Bolojan, referitoare la cele două întrevederi pe care le-au avut într-un interviu oferit pentru Cotidianul. Potrivit dezvăluirilor făcute de liderul AUR, acesta a avut discuţii cu toţi liderii politici şi că mai departe nu e treaba lui dacă unii sunt corecţi şi recunosc şi alţii nu.

Petrișor Peiu a dezvăluit joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, când s-au întâlnit, de fapt, George Simion și Ilie Bolojan, după ce Sorin Grindeanu a susținut că liderul AUR s-ar fi răzgândit în privința guvernului Veștea în urma unei discuții cu premierul interimar.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a recunoscut miercuri seara că s-a întâlnit de două ori în cursul anului cu George Simion, însă nu înainte de votul guvernului Veștea, așa cum a susținut președintele AUR.

"Eu tot ce am avut de spus am spus-o public, sunt discuţii pe care le-am purtat cu toţi liderii politici, mai departe nu e treaba mea dacă unii sunt corecţi şi recunosc şi alţii nu, nici să dau replici aiuritoare prin ziare. Fosta coaliţie distrugătoare e incapabilă să formeze guvern şi asta contează acum, soluţia sunt alegerile şi un guvern stabil pentru patru ani", a declarat George Simion, potrivit sursei citate.

Liderul AUR a mai menţionat că a discutat atât cu preşedintele României, Nicuşor Dan, dar şi cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

"Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR", a mai subliniat George Simion.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul interviului acordat seara trecută la Digi24 că a discutat de două ori cu George Simion în acest an, dar nu au fost negocieri politice.

"Au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată", a subliniat Ilie Bolojan.

Ulterior, acesta a mai adăugat următoarele precizări: "Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată.

Asta am făcut şi, cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează".

Preşedintele PNL a mai precizat că a avut cu George Simion "o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice".

Ilie Bolojan a mai spus că nu crede că a avut o discuţie cu George Simion înainte de votul pentru învestire a Guvernului Veştea.