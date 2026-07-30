Când s-au văzut, de fapt, Bolojan și Simion. Peiu: „Eu am avut o întâlnire cu premierul luni”. De ce a mers Bolojan la AUR

Petrișor Peiu a dezvăluit când s-au întâlnit George Simion și Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu a dezvăluit joi, la Antena 3 CNN, când s-au întâlnit, de fapt, George Simion și Ilie Bolojan, după ce Sorin Grindeanu a susținut că liderul AUR s-ar fi răzgândit în privința guvernului Veștea în urma unei discuții cu premierul interimar. De asemenea, liderul senatorilor AUR a declarat că Bolojan a venit la el luni pentru a-l „informa” despre proiectele pregătite pentru sesiunea extraordinară.

„Nu a avut loc nicio întâlnire a domnului Simion cu Ilie Bolojan după votul moțiunii de cenzură. Vă spun eu, nu a existat decât o întâlnire anul acesta înre cei doi, pe care au stabilit-o la telefon, cu mult înainte de aceste evenimente. A doua întâlnire a fost ocazională în aeroport, unde au discutat un sfert de oră”, aa declarat Peiu.

Întrebat dacă despre majorități au vorbit cei doi, liderul AUR a răspuns: „Nu era atunci această problemă”.

„Eu am avut o singură întâlnire anul acesta cu Bolojan, luni, când mi-a prezentat proiectele pe care voia inițială să le aducă în această sesiune extraordinară”, a mai dezvăluit Peiu.

Acesta spune că premierul interimar nu le-a cerut votul pe aceste proiecte, ci doar i-a „informat”: „E adevărat că după a mai venit cu alte 20 de proiecte, cu PSD, ei au negociat împreună aceste proiecte și le votează împreună. Nu văd ce legătură avem noi”.

Legat de acuzațiile formate de Grindeanu, care susține că Simion s-a răzgândit în ceea ce privește votul pentru guvernul Veștea după ce ar fi discutat cu Bolojan, Peiu a afirmat: „Vă repet, în perioada respectivă cei doi nu s-au întâlnit. A fost o singură întâlnire pe care eu și doi colegi am avut-o cu Ciprian Ciucu în ziua votării moțiunii de cenzură, când i-am explicat că nu avem cum să nu votăm moțiunea inițiată de noi”.

Întrebat cu cine negociază AUR și pe cine ar susține în formarea unui guvern, Petrișor Peiu a spus: „Noi vom discuta cu orice este dispus să discute rațional și să înțeleagă că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte. Mai ales că acest lucru îl cere cu aroganță cineva care ne înjură în fiecare zi - Grindeanu Sorin”.

„Eu nu l-am auzit pe Bolojan folosind cuvântul extremist despre noi, pe când Grindeanu îl spune zilnic. Are cam mult tupeu Grindeanu, totuși”, a mai adăugat el.