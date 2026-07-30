Nicușor Dan, după vizita noului premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan: „Am reafirmat caracterul privilegiat al relației noastre”

1 minut de citit Publicat la 13:31 30 Iul 2026 Modificat la 13:31 30 Iul 2026

Președintele României, Nicușor Dan, și noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan. Foto: Nicușor Dan / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit joi pe noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Cotroceni. „Am reafirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova și angajamentul nostru de a continua dezvoltarea proiectelor comune”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

„M-am bucurat să îl primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu ocazia primei sale vizite externe de la preluarea mandatului.

Am reafirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova și angajamentul nostru de a continua dezvoltarea proiectelor comune, în special în domeniile economic, energie și transporturi. Aceste proiecte contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității ambelor state și a întregii regiuni.

De asemenea, am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clustere de negociere”, a scris Nicușor Dan.

Premierul Vasile Tofan şi membrii noului Cabinet de miniştri al Republicii Moldova au depus în urmă cu o săptămână jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a şefului Parlamentului, Igor Grosu, la sediul Preşedinţiei de la Chişinău.

Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit la 21 iulie de Parlament, cu votul a 53 de deputaţi.

Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de preşedinta Maia Sandu după demisia pe 3 iulie a lui Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-şi mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile şi convingerile” sale.