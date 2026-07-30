Grindeanu: „Pro-europeanul” Bolojan recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu „extremistul” George Simion

Prmierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac la adresa lui Bolojan, joi, spunând că„«pro-europeanul» care i-a sărăcit pe români în numele «reformei» recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu «extremistul» George Simion”. „Bolojan este doar un negustor dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

„Pentru putere și bani! «Pro-europeanul» Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele «reformei» recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu «extremistul» George Simion.

Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre «pericolul extremist» a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași «extremiști» pe care îi critica.

De ce?! E simplu: pentru a rămâne la putere și racordat la bani!

Bolojan nu este «salvatorul providențial» care luptă cu forțele răului, anti-europene. Bolojan este doar un negustor dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară, iar românii să plătească prețul acestei crize profunde.

Eu am spus mereu că respect votanții AUR și că luptăm împotriva măsurilor aberante ale lui Bolojan și pentru ei. Am însă o problemă cu liderii lor.

«Imaculații» de la PNL acum au descoperit că cei de la AUR «au voturi in spate»”, a transmis Grindeanu.

Astfel, liderul PSD reiterează faptul că românii au nevoie de un guvern funcțional și de stabilitate.

„Domnilor de la PNL și USR, când strigați pe la televizoare că AUR este un partid pro-rus și un pericol pentru Europa, nu știați asta? Sau «liniile roșii» pe care le trasați sunt valabile doar pentru presă, în timp ce ascunși prin cotloane negociați pentru funcții și interese personale?

Românii au nevoie rapid de un guvern funcțional. Românii au nevoie de stabilitate. PSD rămâne alături de români și vom sancționa în Parlament orice derapaj la adresa lor”, încheie el.

Reacția vine după ce primarul liberal de la Cavnic, Vladimir Petruț, a spus miercuri în emisiunea „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu George Simion de mai multe ori, inclusiv la Bruxelles. Potrivit acestuia, ultima dată Ilie Bolojan a discutat cu George Simion înaintea votului pentru Guvernul Veștea, spunându-i s-ă nu voteze.

Mai mult, Ilie Bolojan a declarat, tot miercuri, la Digi24, că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion, de la începutul anului. Premierul interimar a spus că discuțiile au vizat schimburi de opinii și că nu au fost negocieri politice.