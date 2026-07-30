Elevii români au câștigat locul I la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2026. La ce școală învață fiecare

Elevii și profesorii români, la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2026 din Lituania. Sursa foto: Ministerul Educației

Elevii români s-au clasat pe primul loc pe naţiuni la cea de-a X-a ediţie a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, care s-a desfăşurat în perioada 24-30 iulie la Kaunas, Lituania, şi la care au participat 100 de elevi din 25 de ţări.

Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au obţinut medalii de aur Andrei Nemţişor, clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi, cu cel mai mare punctaj din competiţie, Traian Danciu, clasa a VII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti.

Mihai Cosmin Boac, clasa a VIII-a la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, a obţinut medalie de argint, iar Radu Pipernea, clasa a VIII-a, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti, a obţinut medalie de bronz.

Lotul României a fost coordonat de reprezentanţii Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică: profesorii Emanuela Cerchez, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, şi Dan Spătărel, reprezentant SEPI.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.