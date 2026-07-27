SNSPA aniversează 70 de ani de la aderarea României la UNESCO

Remus Pricopie, rectorul SNSPA. sursa colaj foto: Agerpres / Facebook SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) sărbătoreşte luni, 27 iulie 2026, şapte decenii de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Pe parcursul acestor 70 de ani, România şi-a întărit poziţia de partener activ al organizaţiei, sprijinind principiile care o definesc: pacea, dialogul intercultural, educaţia de calitate, protejarea patrimoniului cultural şi natural, libertatea de exprimare şi dezvoltarea cunoaşterii. Aceleaşi valori constituie şi repere esenţiale ale misiunii academice pe care şi-o asumă SNSPA.

Aniversarea are loc într-un moment în care România deţine o poziţie de prim-plan în cadrul organizaţiei. În noiembrie 2023, pentru prima dată în istoria sa, ţara noastră a preluat preşedinţia Conferinţei Generale UNESCO, prin alegerea în unanimitate a ambasadoarei Simona-Mirela Miculescu în fruntea celui mai înalt for decizional al organizaţiei. În plus, România este membră a Consiliului Executiv UNESCO pentru perioada 2025–2029, ceea ce confirmă recunoaşterea internaţională a contribuţiei sale la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

„Aniversarea a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO reprezintă un moment istoric pentru țara noastră și o ocazie de a reflecta asupra contribuției pe care România a avut-o la dezvoltarea cooperării internaționale în domeniile educației, științei și culturii. Evoluția României în cadrul UNESCO este rezultatul unei colaborări instituționale constante, susținute de Comisia Națională a României pentru UNESCO, sub coordonarea Ministerului Educației, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii. De-a lungul acestor șapte decenii, România a demonstrat că poate participa la definirea marilor teme de pe agenda internațională, promovând dialogul, solidaritatea, respectul pentru diversitate și valorile democratice care stau la baza Organizației Națiunilor Unite. Acest parcurs confirmă faptul că România este un partener credibil și responsabil, capabil să contribuie, prin expertiză și dialog, la consolidarea cooperării internaționale și la promovarea valorilor pe care UNESCO le reprezintă”, a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, președinte al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în perioada 2012-2014.

Legătura dintre SNSPA şi UNESCO are o tradiţie solidă, clădită de-a lungul mai multor decenii. În cadrul universităţii funcţionează Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare, care sprijină dezvoltarea cercetării şi a cooperării internaţionale în domenii de interes strategic. De-a lungul timpului, comunitatea academică a SNSPA s-a implicat în numeroase proiecte, studii şi iniţiative derulate împreună cu UNESCO, colaborând cu conducerea organizaţiei şi cu experţii săi în arii precum educaţia, învăţământul superior, libertatea de exprimare, cercetarea şi inovarea. Cadre didactice şi cercetători ai SNSPA au contribuit la organizarea Conferinţei Mondiale UNESCO privind Învăţământul Superior, găzduită de sediul UNESCO din Paris în 2009, unul dintre cele mai importante evenimente internaţionale dedicate viitorului învăţământului superior.

Aceste colaborări s-au desfăşurat alături de personalităţi marcante ale UNESCO şi ale învăţământului superior internaţional. SNSPA a avut onoarea de a lucra, de-a lungul anilor, cu directori generali ai UNESCO, precum Federico Mayor, Koïchirō Matsuura, Irina Bokova, Doctor Honoris Causa al SNSPA, şi Audrey Azoulay, cu Georges Haddad, fost director al Diviziei UNESCO pentru Învăţământ Superior şi principal organizator al Conferinţei Mondiale UNESCO privind Învăţământul Superior (Paris, 2009), Qian Tang, fost asistent al directorului general al UNESCO pentru Educaţie, David Atchoarena, director al Institutului UNESCO pentru Învăţarea pe Tot Parcursul Vieţii, Jan Sadlak, fondator şi fost director al Centrului European pentru Învăţământ Superior al UNESCO (UNESCO-CEPES) şi Doctor Honoris Causa al SNSPA, Nicolae Manolescu, fost ambasador al României pe lângă UNESCO şi Doctor Honoris Causa al SNSPA, E.S. ambasador Simona-Mirela Miculescu, preşedinta Conferinţei Generale UNESCO şi fost cadru didactic al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA), Lilian Zamfiroiu, adjunct al ambasadorului României pe lângă UNESCO şi absolvent al SNSPA, Madlen Şerban, fost secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, şi Ligia Deca, prorector SNSPA şi actual secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

Ataşamentul SNSPA faţă de valorile UNESCO se vede şi în activitatea sa de cercetare. În decembrie 2025, UNESCO a lansat raportul global World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2022–2025: Journalism Shaping a World at Peace, un document de referinţă care surprinde evoluţia libertăţii de exprimare şi a dezvoltării mass-mediei la nivel mondial. La realizarea raportului au contribuit şi experţi ai Centrului pentru Promovarea Participării şi Democraţiei (CPD) din cadrul SNSPA, cu sprijinul Catedrei UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare şi al Excelenţei Sale, doamna ambasador Simona-Mirela Miculescu. Această implicare reflectă participarea comunităţii academice a SNSPA la proiecte internaţionale de cercetare şi angajamentul său în promovarea libertăţii de exprimare, a democraţiei şi a valorilor fundamentale susţinute de UNESCO.

La 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, SNSPA priveşte această aniversare cu responsabilitatea de a continua să sprijine promovarea cunoaşterii, dialogului şi cooperării internaţionale. Prin expertiza comunităţii sale academice şi prin participarea la proiecte de anvergură internaţională, SNSPA îşi propune să rămână un partener al iniţiativelor care susţin valorile promovate de UNESCO.