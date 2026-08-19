Spania sfidează decizia UE și transferă de urgență 500 de fete migrante din Ceuta pe continent

2 minute de citit Publicat la 13:51 19 Aug 2026 Modificat la 13:51 19 Aug 2026

Printre opțiunile luate în calcul se numără o soluție care ar permite organizațiilor de protecție a copilului să gestioneze primirea și îngrijirea celor mai vulnerabile cazuri. sursa foto: Getty

Guvernul lui Pedro Sánchez plănuiește transferul de urgență, către Spania continentală, a 500 de fete migrante ajunse în Ceuta, în timp ce Uniunea Europeană susține returnarea acestor minore neînsoțite în Maroc, scrie Euronews.

Potrivit Ministerului spaniol pentru Tineret și Copii, se lucrează la transferul de urgență, către peninsulă, a 500 de fete migrante care au ajuns în Ceuta în timpul afluxului masiv de migranți din 30–31 iulie.

Surse din cadrul ministerului explică faptul că „acest plan include decretul-lege regal care prevede primirea obligatorie, pe bază de solidaritate, de către toate comunitățile autonome, ori plasarea în familii, precum și alte mecanisme menite să accelereze primirea”.

Printre opțiunile luate în calcul se numără o soluție care ar permite organizațiilor de protecție a copilului să gestioneze primirea și îngrijirea celor mai vulnerabile cazuri – inclusiv a fetelor – în centre adaptate din peninsulă, fără a fi nevoie ca tutela să fie transferată către comunitățile autonome.

Mai multe comunități autonome au anunțat deja că nu vor primi minorii neînsoțiți ajunși în urma trecerii în masă din Ceuta. Guvernul central a criticat ceea ce numește o lipsă de „solidaritate” din partea acestor regiuni. La rândul său, Marocul a cerut săptămâna trecută guvernului spaniol să returneze cetățenii marocani rămași încă în enclavă.

Apărarea interesului superior al copilului

Elma Saiz, ministrul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, a declarat pentru postul public de radio RNE că problema este gestionată de Ceuta împreună cu Departamentul pentru Copii și cu comunitățile autonome. A preferat să nu ofere detalii suplimentare, dar a insistat asupra nevoii de a „apăra interesul superior al copilului”.

Politiciana socialistă a subliniat că „este vorba despre fete care sunt singure”. Ea a spus că minorele au fost grupate în spații sigure din Ceuta pentru a preveni cazurile de violență sexuală, după numeroasele violuri semnalate în ultimele zile, care se află deja pe rolul instanțelor.

Ministrul Securității Sociale a insistat asupra necesității de a respecta legea și a precizat că guvernul a alocat 25 de milioane de euro Ceutei pentru a face față acestei situații.

Până marți, 18 august, Poliția Națională identificase și predase guvernului din Ceuta 2.168 de minori.

Bruxelles-ul susține returnarea tuturor migranților în Maroc

Între timp, Uniunea Europeană sprijină returnarea minorilor neînsoțiți din Ceuta în statul african.

„Prioritatea acum este ca autoritățile spaniole și marocane să țină situația sub control și să garanteze returnarea rapidă a tuturor celor care rămân ilegal în Ceuta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, în cadrul unei conferințe de presă de marți.

Lammert a subliniat că returnările sunt reglementate de legislația UE, adăugând că acestea intră sub incidența „Directivei privind returnarea” și, pe viitor, a „Regulamentului UE privind returnarea”.