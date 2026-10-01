Nicușor Dan exclude ferm dizolvarea Parlamentului: „Mesajul investitorilor care împrumută România a fost «Nu alegeri anticipate»”

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Președintele României, Nicușor Dan, spune că posibilitatea alegerilor anticipate este exclusă pentru că acest lucru i-a fost cerut de „investitori”. Președintele a spus că, România fiind o țară care „trăiește pe datorie de mult timp”, nu poate să „se joace cu fluxurile financiare”, iar din acest motiv alegerile anticipate nu pot fi o opțiune pentru că „investitorii care împrumută România și-i asigură funcționarea curentă” au spus „«Nu alegeri anticipate»”.

„Alegeri anticipate, teoretic sună foarte bine, adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide, doar că pus în practic noi suntem așa – nu avem o rectificare, un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care nu putem facem rectificare, nu dăm bani la ambulanțe, la sistemul sanitar.

În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și trăind pe datorie nu poate să se joace cu fluxurile financiare care-i mențin activitatea curentă. Mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care-i asigură funcționarea curentă a fost: «Nu alegeri anticipate». Sunt un om responsabil, nu mă joc cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese.

Trei, haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate, înseamnă BEC, panouri pe străzi, dezbateri la TV și prin februarie o să vedem un rezultat care dacă ne uităm la sondaje de opinie e cam tot ce avem acum și din nou aceleași partide trebuie să negocieze formarea aceluiași guvern.

Mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat și care spune pro-occidental și mai ales stabilitate financiară ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor”, a spus președintele României.