Nicușor Dan trasează linia roșie pentru PSD: Fără AUR la guvernare. „Ar afecta relațiile cu partenerii noștri”

Președintele României, Nicușor Dan, strângându-i mâna președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, miercuri seară, că „linia roșie” pentru ca PSD să intre în noul Guvern este ca AUR să nu ajungă la guvernare. El a subliniat, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Cehia, că prezența partidului „ar afecta relațiile cu partenerii noștri”.

„Nu e din lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat, iar mandatul spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru stabilizarea României. După cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență a AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de UE și ăsta e mandatul pe care l-am primit”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă va acorda un mandat Partidului Social-Democrat, Președintele a spus că „n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o consultare cu partidele”.

„Evident că după multe luni de tatonări și discuții am multe nume în cap, și nu numai eu, au circulat scenarii, voturi, suntem toți experți. Numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o consultare cu partidele, înainte ca față de varianta care n-a mers și asumată de trei partide. După ce o să am discuție cu toate partidele, poate și informale zilele astea până luni, o să-mi formez o idee și o să nominalizez o persoană. Ce e cert este că luni după-amiază o să nominalizez pe cineva”, a adăugat el.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot, miercuri, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Nicușor Dan a anunțat deja, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat.

„Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea”, a spus el.

Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate.

Întrebat care este condiţia AUR pentru a vota un Guvern, să facă parte din Executiv sau să fie eliberat Călin Georgescu, Dungaciu a răspuns, evitând să fie de acord cu George Simion: „Condiţia să facă parte din Guvern era înainte ca acest episod să se întâmple. S-a adăugat şi acest incident, care nu face decât să tensioneze această societate”.

După vot, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „România a mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”.

„Știau că nu au majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a spus el.

Iar USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a spus Fritz.