George Simion, anunț surpriză: "Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea"

George Simion, anunț surpriză: "Nu votam niciun guvern până nu îl eliberati pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea". Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Preşedintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat miercuri, în Parlamentul României, că formațiunea sa nu va vota nici Cabinetul propus de Siegfried Mureșan şi nicio altă variantă de guvern până când fostul candidat pro-rus la prezidenţiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. Mai mult, liderul AUR a menţionat că a fost avertizat că ar urma să fie reţinut.

Președintele AUR, George Simion, a acuzat în timpul discursului său de astăzi, în Parlamentul României, unde se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, că s-ar cumpăra voturile cu 200.000 - 350.000 de euro, bucata.

"(...). La aceste guverne de tip marionetă ne-aţi ameninţat, aţi trimis private jet-uri după noi, aţi pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne ameninţe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacţioneze cu câteva sute de mii de euro. Avem şi filmările, le vom prezenta în episoadele următoare (...)", a declarat liderul AUR în Parlamentul României.

Liderul AUR: "Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu"

Ulterior, George Simion a anunţat că partidul pe care îl conduce nu va vota niciun Guvern până când fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi lăsat în libertate.

"Aţi otrăvit societatea şi la propriu şi la figurat şi aţi încercat să ne intimidaţi şi să ne acuzaţi cu fel de fel de iude, care erau puse să vorbească împotriva noastră. Nu aveţi nimic sfânt şi, de ziua mea, l-aţi arestat pe domnul Călin Georgescu. Iar ieri, înaintea unui vot important pentru ţară, l-aţi trimis la Arestul Central şi pe mine m-aţi avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică! «Din zei de-aţi fi scoborâtori, cu o moarte toţi suntem datori. Dar nu-i tot una leu să mori sau câine-nlănţuit».

Aşa că răspunsul meu este că «Nu». În ciuda tuturor ameninţărilor, nu votăm acest guvern-marionetă şi ca să se audă şi vocea românilor tare şi clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi îi faceţi dreptate lui Călin Georgescu", a mai spus George Simion.

Ieri, magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu, acuzat într-un dosar de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a afaceristului Ionel Rusen.