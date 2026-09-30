Hoții au crezut că au dat lovitura după ce au furat o remorcă inscripționată cu logo-ul Nvidia. Nu avea cipuri AI, ci tone de nisip

Incidentul are loc în contextul în care echipamentele hardware valoroase pentru inteligența artificială au devenit tot mai des ținta hoților. FOTO: Hepta

Hoții au crezut că au dat lovitura când au furat două remorci de la o companie de transport autonom, dintre care una avea inscripționat logo-ul Nvidia. Au descoperit însă că în ele se aflau câteva tone de nisip, potrivit Business Insider.

Remorcile au fost declarate furate în noaptea de joi de la PlusAI, companie care folosește cipuri Nvidia în sistemele sale de conducere autonomă. În loc să transporte valoroasele cipuri AI ale Nvidia, cunoscute sub denumirea de GPU-uri, fiecare remorcă era încărcată cu nisip. Lauren Kwan, vicepreședinta de marketing a PlusAI, a declarat că firma folosește nisipul pentru a simula greutatea unei încărcături în timpul testelor.

Kwan a spus că, la câteva ore după ce compania a descoperit că remorcile fuseseră furate, un prieten al unui angajat al PlusAI le-a observat parcate în apropierea sediului unei alte companii, fără să știe că acestea fuseseră furate.

Angajații PlusAI au confirmat apoi locul în care se aflau remorcile și au chemat poliția. Poliția din Fremont a declarat pentru Business Insider că cele două remorci au fost recuperate ulterior, în aceeași după-amiază, de poliția din Newark.

Incidentul are loc în contextul în care echipamentele hardware valoroase pentru inteligența artificială au devenit tot mai des ținta hoților.

Potrivit companiei de securitate a lanțurilor de aprovizionare Overhaul, care a identificat până în prezent pierderi de echipamente AI în valoare de peste 150 de milioane de dolari, furturile care vizează echipamente pentru centre de date și sisteme informatice au crescut cu 34% din 2024.