Momentul în care copilotul încearcă să deturneze avionul FlyDubai, filmat de pasageri: Unii stau culcați pe culoar, se aud copii țipând

4 minute de citit Publicat la 14:38 30 Sep 2026 Modificat la 14:49 30 Sep 2026

Momentul în care pilotul încearcă să deturneze avionul FlyDubai FZ1073, 30 septembrie 2026. Sursa foto: Combat Antisemitism Movement via X

Mai multe imagini video surprinse la bordul avionului FlyDubai FZ1073, pe care copilotul a încercat să îl deturneze, arată momentele de panică trăite de pasagerii zborului care se îndrepta de la Dubai către Tel Aviv. În imaginile distribuite online se aud țipete, în timp ce aeronava pierde rapid din altitudine. Sunt persoane care plâng, iar unele stau așezate pe jos, pe culoar.

Potrivit informațiilor publicate de presa israeliană și citate de surse internaționale, incidentul a început după o altercație între cei doi piloți în cabina de pilotaj. Primele relatări susțin că unul dintre piloți ar fi încercat să-l înjunghie pe celălalt și să preia controlul asupra aeronavei. Autoritățile nu au confirmat însă toate detaliile privind intenția pilotului.

La bordul zborului Flydubai FZ1073 se aflau 174 de pasageri, dintre care 27 erau copii.

Avionul era un Boeing 737 MAX 8 și zbura de la Aeroportul Internațional Dubai către Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

This video of the flight from Dubai plunging as the co-pilot appears to have tried to crash it is chilling. There were 174 passengers headed to Tel Aviv including 27 children. You can hear the kids scream. Thank goodness for the heroes on board. https://t.co/iRdmgmmsxr — Heidi Bachram (@HeidiBachram) September 30, 2026

Avionul a pierdut mii de metri altitudine în doar câteva minute

Datele de monitorizare a zborului analizate de CNN și alte surse arată că aeronava a pierdut rapid din altitudine în timpul incidentului.

Avionul a coborât de la aproximativ 34.000 de picioare la circa 16.600 de picioare, o pierdere de aproximativ 5.300 de metri în puțin peste două minute, în timp ce se afla deasupra nord-vestului Arabiei Saudite.

Datele Flightradar24 indică, de asemenea, că aeronava a transmis codul de urgență 7700, folosit pentru o situație generală de urgență. La scurt timp, codul a fost schimbat în 7500, asociat cu o intervenție ilegală asupra aeronavei sau o posibilă deturnare. Ulterior, avionul a revenit la codul 7700.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. https://t.co/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Pasagerii țipă

O pasageră identificată drept Miriam a povestit pentru presa israeliană că oamenii aflați în partea din față a avionului au auzit țipete.

Potrivit mărturiei sale, ușa cabinei de pilotaj s-a deschis, iar pasagerii au văzut sânge. Femeia a spus că unul dintre piloți era rănit și primea primul ajutor.

Relatările apărute ulterior susțin că unul dintre piloți ar fi fost înjunghiat în timpul altercației. O fotografie publicată de presa israeliană pare să arate un pasager cu tricoul pătat de sânge, însă autenticitatea și circumstanțele în care a fost realizată imaginea nu au fost verificate independent.

„Au fost momente în care eram convinși că nu vom ieși în viață”

Pasagera a descris momentele de la bord drept extrem de tensionate.

Ea a relatat că avionul părea să fie „complet scăpat de sub control” și că au existat momente în care pasagerii s-au temut că nu vor supraviețui.

În filmarea distribuită în mediul online se aud, de asemenea, țipete, inclusiv ale unor copii aflați la bord.

Israelul a trimis avioane de luptă

Semnalul transmis de avion a declanșat o alertă de securitate în Israel. Forțele Aeriene Israeliene au ridicat avioane de luptă pentru a monitoriza situația, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării Israel Katz au avut consultări de securitate.

Inițial, un oficial israelian a declarat că incidentul nu era considerat o deturnare și că ar fi fost vorba despre un incident intern între membri ai echipajului.

Ulterior, oficiali israelieni au declarat pentru Reuters că evaluarea lor este că incidentul ar fi putut reprezenta o tentativă de atac terorist. În același timp, au existat și relatări contradictorii privind intenția pilotului, iar autoritățile nu au prezentat o concluzie definitivă cu privire la motivul incidentului.

Avionul a aterizat în Arabia Saudită

După incident, aeronava a fost deviată către Arabia Saudită și a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Prince Sultan bin Abdulaziz din Tabuk.

Flydubai a confirmat că zborul FZ1073 „a fost implicat într-un incident” în timpul deplasării și că avionul a aterizat în siguranță la Tabuk. Compania a transmis că toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați.

Autoritățile aeroportuare saudite au anunțat ulterior că atât comandantul aeronavei, cât și copilotul au fost răniți și transportați la spital. Pasagerii au primit îngrijiri în terminalul aeroportului.

Ce s-a întâmplat în cabina de pilotaj

Circumstanțele exacte ale incidentului sunt încă investigate.

Potrivit unor oficiali israelieni citați de Reuters, copilotul ar fi încercat să-l înjunghie pe comandant, după care membrii echipajului ar fi intervenit. Alte relatări din presa israeliană susțin că pasagerii au contribuit la imobilizarea unuia dintre piloți. Aceste detalii nu au fost confirmate în totalitate de Flydubai sau de autoritățile saudite.

Cert este că aeronava a transmis semnale de urgență, a pierdut rapid din altitudine, și-a schimbat ruta și a ajuns în siguranță la Tabuk.

Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în cabina de pilotaj și de ce aeronava a transmis codul asociat unei posibile deturnări.