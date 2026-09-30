Putin ar fi ordonat asasinarea lui Garry Kasparov în SUA. Marele campion a fost pus sub protecție specială

Procuratura americană a făcut publice numele a cinci conspiratori aflați la ordinele Kremlinului. FOTO: Hepta

Rusia ar fi pregătit de luni de zile asasinarea șahistului și liderului disident Garry Kasparov în Statele Unite. În această vară, autoritățile americane i-ar fi comunicat fondatorului Free Russia Forum că este "ținta" unui plan al Kremlinului pentru a-l ucide și, pentru prima dată de când s-a exilat și s-a stabilit la New York, în 2013, i s-ar fi asigurat protecție specială, potrivit unor surse din anturajul său, citate de El Mundo.

Planurile pentru asasinarea lui Ilia Ponomarev, singurul deputat rus care a votat împotriva anexării Crimeei și care, din exil, a colaborat pe teren cu apărarea armată a Ucrainei, erau și mai avansate.

Procuratura americană a făcut publice numele a cinci conspiratori aflați la ordinele Kremlinului. Contactele dintre cei cinci organizatori și persoanele însărcinate să-i urmărească și să-i ucidă pe opozanți coincid în timp cu momentul în care Kasparov și Ponomarev au fost avertizați asupra pericolului, potrivit informațiilor obținute de El Mundo. Amândoi urmau să fie asasinați în SUA, iar o a treia victimă urma să fie înjunghiată sau incendiată cu benzină în Vilnius, capitala Lituaniei.

Această rețea de conspiratori care lucrează pentru serviciile de informații ale Federației Ruse, "Rețeaua RIS" - funcționează cel puțin din 2024 și a colaborat la organizarea unor atacuri, în special în Europa, folosind sabotori și infractori locali. Acum, membrii rețelei pregătesc atentate chiar și în Statele Unite, teritoriu în care Moscova a evitat astfel de operațiuni speciale chiar și în cea mai mare parte a Războiului Rece. Atacurile împotriva unor personalități aflate în exil sau planurile pentru comiterea lor pe teritoriul american au fost rare: ultimul asasinat important atribuit Moscovei pe teritoriul nord-american a fost o sinucidere neobișnuită a unui dezertor din serviciul de spionaj NKVD, în 1941. Acum, Vladimir Putin adoptă o abordare mai dură.

Kasparov, una dintre țintele asasinilor

Kasparov se teme de mai bine de două decenii pentru siguranța sa. La scurt timp după ce a renunțat la șah, în 2005, pentru a se dedica cu normă întreagă politicii, campionul mondial a angajat o echipă de opt bodyguarzi, care nu doar îl însoțeau peste tot în Rusia, ci îi aduceau și apă și mâncare, pentru ca Kasparov să nu atingă alimente expuse în spații publice.

În 2012, Kasparov i-a mărturisit scriitoarei Masha Gessen că lucrul care îi plăcea cel mai mult atunci când călătorea în străinătate era că putea renunța pentru o vreme la bodyguarzi. Un an mai târziu, amenințările l-au obligat să părăsească Rusia și nu și-a mai asumat riscul de a reveni, în condițiile în care cazurile împotriva sa s-au acumulat: după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, a fost inclus în registrul rus al "agenților străini", iar în 2024 a fost adăugat pe lista "teroriștilor și extremiștilor". În luna mai a acestui an, Rusia l-a inclus pe lista persoanelor "căutate internațional". "Autoritățile americane i-au confirmat în această vară că este o țintă", explică o sursă din anturajul său.

Celălalt obiectiv se încadrează în definiția de "trădător" promovată de regimul Putin: Ilia Ponomarev este un fost deputat rus, exilat în Ucraina, care în 2014 a fost singurul membru al Dumei care a votat împotriva anexării Crimeei. După invazie, s-a alăturat apărării teritoriale ucrainene, a creat publicația de opoziție "Utro Fevralia” și a promovat Congresul Deputaților Poporului ca alternativă politică la regimul lui Putin. El susține că a supraviețuit deja la cinci tentative de asasinat.

Ponomarev locuiește între Kiev și Washington. În capitala americană are o locuință și un birou pe care îl folosește drept reprezentanță în SUA a platformei sale politice. O persoană recrutată de Moscova a fotografiat două locații din Washington legate de persoana pe care procuratura americană o numește "Victima numărul 1", a cărei asasinare era plătită cu 40.000 de dolari.

Prima misiune presupunea ca, pe lângă localizarea celor două obiective asociate victimei, persoana recrutată să realizeze videoclipuri de cel puțin 30 de secunde, din mai multe unghiuri. Pentru a demonstra că imaginile erau recente și realizate de ea, în cadru trebuia să apară o mână care făcea un semn convenit, descris drept degetul mare ridicat sau gestul "OK". Pentru a planifica fiecare etapă a asasinatului, conspiratorii foloseau un limbaj codificat: expresia "a măsura un teren și a da dimensiunile" era folosită pentru supravegherea prealabilă, iar "construcție” pentru etapa următoare: asasinatul. Se ofereau între 1.000 și 1.500 de dolari pentru imagini. Potrivit informațiilor citate, bărbatul a fost identificat de camerele de supraveghere. Asasinatul nu a mai avut loc deoarece voluntarul s-a răzgândit.

Cinci bărbați făceau parte din rețeaua Moscovei

Procuratura SUA susține că cinci bărbați făceau parte din această rețea diversă, asociată serviciilor de informații ruse, care recruta persoane pentru a supraveghea și asasina opozanți și pentru a comite acte de sabotaj în țări care sprijină Ucraina. Cei cinci sunt acuzați că au conspirat pentru finanțarea unor acte de terorism, iar trei dintre ei se confruntă, în plus, cu acuzații de conspirație pentru comiterea unui asasinat la comandă. Suspecții sunt: Yuri Jrameev, fost colonel al serviciilor de informații ruse care a lucrat cu Putin în tinerețe, și fiul său Kirill, ofițer FSB, precum și doi cubanezi și un venezuelean. Toți locuiesc în Rusia și sunt în continuare fugari.

Din această rețea face parte și un personaj cunoscut autorităților lituaniene pentru organizarea, în 2024, a unor acte de sabotaj pe teritoriul lor, de pe teritoriul Rusiei: cubanezul Oemis Romagoza Durruthy, profesor de dans și colaborator al serviciilor secrete ruse, care i-a determinat pe doi spanioli să incendieze o companie lituaniană care furnizează servicii Ucrainei. Pentru acel atac au fost plătiți 4.000 de euro, însă ambii au fost arestați după ce au fugit la Riga.

Alți doi bărbați care locuiesc în Rusia – Yaidel Delgado Suárez, un cubanez de 35 de ani cunoscut sub porecla "Vikingo", și Ángel Eduardo Castro, un venezuelean de 22 de ani, au acționat ca recrutori pentru atacuri pe teritoriul american. Planul era să ucidă unul sau doi disidenți și, în același timp, să transmită un mesaj dur celorlalți.

În această vară, Castro a discutat cu un compatriot venezuelean care locuiește în Brooklyn: "Ai pe cineva de încredere în Washington?". Instrucțiunile erau ca, mai întâi, conversația să fie ștearsă, apoi persoana să meargă în cartierul victimei, să își pună telefonul pe modul avion, să filmeze de la distanță ținând telefonul în mâna stângă, să înceapă cu o stradă înainte și să încetinească atunci când trecea prin fața casei. Bărbatul a efectuat supravegherea și a trimis mai multe fotografii și videoclipuri, dar a precizat că acceptă să facă fotografii, nu și "cealaltă treabă". Suárez i-a cerut atunci să găsească pe cineva dispus să facă "construcția".

Pe lângă cei doi suspecți confirmați în SUA de persoane din anturajul lor, ar putea exista o altă victimă: Vladimir Kara-Murza, care a fost închis în Siberia și eliberat în 2024, în cadrul amplului schimb de agenți de informații ruși în urma căruia a fost eliberat și hispano-rusul Pablo González, alături de alți spioni, asasini și escroci ruși. Kara-Murza a fost otrăvit deja de două ori.

Operațiunea din Vilnius

Operațiunea avea o primă etapă în Vilnius. Yuri și Kirill Jrameev, agenți FSB, i-ar fi plătit aproximativ 200 de dolari unui cetățean american pentru a fotografia adresa unui opozant rus exilat în capitala Lituaniei. Recrutarea pentru fotografierea adresei a început în jurul datei de 24 iunie 2025. Prețul pentru asasinat era de 25.000 de dolari.

Din 2024, în vizorul lor se afla Ivan Tyutrin, exilat în Lituania, care a fondat la Vilnius Forumul Rusiei Libere împreună cu Garry Kasparov. O parte din anul 2024 a beneficiat de protecție, în aceeași perioadă în care, potrivit procuraturii americane, rețeaua anchetată a început să opereze. În ultimele luni, poliția l-a avertizat din nou că a detectat faptul că devenise din nou o țintă. Dosarul nu clarifică dacă el era disidentul pe care rețeaua intenționa să-l ucidă în apropiere de Vilnius.

De la perioada sovietică până în prezent, atât Rusia, cât și Statele Unite au evitat să comită asasinate pe teritoriul celeilalte țări. În cele două decenii și jumătate de când Putin se află la putere, cele mai îndrăznețe atacuri au avut loc în principal în Marea Britanie sau în Europa continentală, precum otrăvirea cu Noviciok a lui Serghei Skripal, fost ofițer al serviciului rus de informații militare GRU, și a fiicei sale, în Salisbury, în 2018. Sau asasinarea prin împușcare a lui Zelimkhan Jangoshvili, un rebel cecen, la Berlin, în 2019, de către un asasin recrutat de FSB, Vadim Krasikov, care a fost schimbat în 2024 pentru jurnalistul Evan Gershkovich și alți occidentali. În Spania a fost, de asemenea, asasinat în 2024 un dezertor rus, Maxim Kuzminov, care în 2023 trecuse de partea Ucrainei cu elicopterul său.