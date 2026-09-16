„Rețeaua colonelului Yuri”. Procurorii SUA au arestat o grupare de agenți ruși care plănuia asasinate și sabotaje în Europa

Ambasada Federației Ruse în SUA. Foto: Getty Images

Procurorii americani au acuzat oficial cinci agenți ai serviciilor secrete ruse, care au încercat să recruteze cetățeni SUA și străini pentru organizarea de asasinate și sabotaje asupra infrastructurii civile și militare din Europa și Statele Unite.

„Conform detaliilor din rechizitoriul desecretizat, rețeaua ar fi plătit și încercat să plătească persoane din Statele Unite și din alte țări pentru a efectua supravegheri pre-operatorii și pentru a comite asasinate țintite, și a angajat colaboratori pentru a comite sau a încerca să comită acte de terorism împotriva infrastructurii civile și militare din țări europene, care sunt aliniate sau percepute ca fiind aliniate cu Ucraina”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Justiție din SUA.

Spionii ruși făceau parte dintr-o „rețea globală de asasinate” care urmau a fi organizate împotriva opozanților ruși și care acționa la comanda Kremlinului, după cum a precizat procurorul general-adjunct pentru Securitate Națională, John A. Eisenberg.

Trei dintre inculpați sunt ofițeri de rang înalt cu legături în serviciile secrete ruse: Yuri Hrameev, cunoscut și drept „Colonelul Yuri”, 63 de ani, din Rusia, un fost colonel în serviciile de informații ruse, care a participat la recrutarea mai multor persoane pentru a comite crime împotriva disidenților ruși; Kiril Hrameev, 27 de ani, din Rusia, un ofițer în Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și fiul lui Yuri Hrameev; și Oemis Romagoza Durruthy, 35 de ani, cetățean cubanez care este un membru influent al diasporei cubaneze care trăiește în Rusia și care a coordonat atacuri pentru rețeaua de spioni ruși.

Ceilalți doi inculpați sunt un cubanez și un venezuelean, care au acționat ca „recrutori” pentru serviciile secrete ruse.

Procurorii SUA îi consideră pe Yuri Hrameev și Kiril Hrameev drept liderii rețelei de spionaj rusești.

Persoanelor recrutate, spionii ruși le promiteau între 1.000 - 1.500 de dolari pentru „supraveghere pre-operativă” și până la 40.000 de dolari pentru comiterea unui asasinat.

În 2025, rețeaua a recrutat un cetățean american pentru a supraveghea un disident rus aflat în Lituania. Kiril Hrameev i-a acordat agentului 200 de dolari pentru a face poze la casa disidentului și i-a promis aproximativ 25.000 de dolari pentru a-l asasina. În plus, în 2024, reprezentanții grupului au coordonat pregătirea unui sabotaj în capitala Republicii Cehe, Praga, și a unui alt atac terorist în Lituania.

Toți cei cinci suspecți ai rețelei de spionaj rusești sunt cercetați în stare de libertate și sunt acuzați de procurorii SUA de conspirație pentru finanțarea terorismului (până la 20 de ani de închisoare) și de conspirație pentru a comite un asasinat la ordin (până la 10 ani de închisoare).