Un celebru roller-coaster se închide, după ce unii pasageri au intrat în comă iar medicii le-au extirpat părți din craniu

Six Flags închide definitiv celebrul roller coaster X2 de la Magic Mountain. Sursa foto: Justin Sullivan/Getty Images

Six Flags a anunțat marți că va închide definitiv cel mai faimos roller coaster al său, la aproximativ o lună după ce o investigație CNN a dezvăluit un istoric îndelungat de decese și accidentări grave, care au schimbat viețile victimelor, asociate cu această atracție.

Brian Oerding, președintele Six Flags Magic Mountain, a scris marți, într-o postare pe blog, că, deși roller coasterul X2 „a trecut cu succes, în mod constant, de numeroase teste de siguranță, am decis să închidem atracția deoarece considerăm că este lucrul corect de făcut”.

El a adăugat: „Siguranța în timpul utilizării atracției este un pilon fundamental al activității noastre, iar atunci când observăm că încrederea vizitatorilor este afectată, tratăm situația cu maximă seriozitate.”

Acuzațiile potrivit cărora acest roller coaster ar fi provocat răni pasagerilor datează de peste un deceniu, însă au rămas în mare parte necunoscute publicului până la ancheta realizată luna trecută de CNN.

Doi pacienţi ar fi ajuns la spital cu leziuni cerebrale

Jurnaliştii au documentat mai mulde de 10 cazuri de răni grave și spitalizări asociate cu respectiva atracție, inclusiv cel puțin două decese. Recent, două femei au ajuns la aceeași unitate de primiri urgențe din Santa Clarita cu leziuni cerebrale, după ce s-au dat în X2 la un interval de doar șase zile, în luna iulie.

Atracția fusese închisă temporar la o zi după ce a doua femeie a suferit leziuni. Chiar săptămâna trecută avocații au susținut o conferință de presă de mare amploare, anunțând că peste 100 de noi victime au semnalat leziuni cerebrale de diverse grade de severitate, asociate cu atracția X2 și suferite în urma utilizării acestui roller coaster doar în ultimii doi ani.

Scaunele se rotesc la 360 de grade în X2

X2, principala atracție a parcului Six Flags Magic Mountain din sudul Californiei de aproape două decenii, atrage de multă vreme pasionați de montagne-russe din întreaga lume datorită caracteristicii sale de „a patra dimensiune”: scaunele se rotesc la 360 de grade în jurul șinei, în timp ce trenurile ating viteze de aproape 80 de mile pe oră (aproximativ 128 km/h) pe parcursul a circa două minute.

În trei acțiuni în instanță depuse săptămâna trecută, trei persoane diferite care au suferit anul acesta răni ce le-au pus viața în pericol, inclusiv Naomi Greer-Wilkinson, în vârstă de 26 de ani, care se află în continuare în comă, susțin că reprezentanții Six Flags fuseseră avertizați în repetate rânduri cu privire la pericolele asociate atracției respective și că nu ar fi trebuit, sub nicio formă, să permită continuarea funcționării acesteia.

Greer-Wilkinson a urcat în atracție la șase zile după ce o altă femeie, Pamela Guillen, își pierduse cunoștința imediat după coborârea din montagne russe, fiind transportată de urgență la spital pentru o operație pe creier.

„Era cazul de mult”, au declarat părinții lui Greer-Wilkinson pentru CNN. „Cei de la Six Flags știau de ani de zile că X2 îi expunea pe oameni unor riscuri majore și au ales, totuși, să continue să le pună viețile în pericol. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte ca Naomi să sufere acea leziune cerebrală, dar ne bucurăm să aflăm că, în sfârșit, nicio altă fiică sau soră nu va mai avea de suferit din cauza acestei atracții.”

„Sunt ușurată că X2 se închide definitiv”

Între timp, Guillen a fost externată din spital, dar a povestit anterior cum a fost nevoită să învețe din nou să vorbească și să meargă. Ea a mai spus că se confruntă în continuare cu dureri de cap cumplite și cu o stare de ceață mentală, având nevoie de medicație pentru a preveni convulsiile.

„Sunt ușurată că X2 se închide definitiv”, a declarat ea. „Nu ar fi trebuit niciodată să fiu rănită, și nici ceilalți care au pățit la fel... De asemenea, sper că Six Flags va implementa măsuri mai bune de siguranță și inspecție în toate parcurile și la toate atracțiile sale.”

Familia lui Christopher Hawley, în vârstă de 22 de ani, care a murit în urma unui traumatism cranio-cerebral la câteva ore după ce s-a dat în X2, în urmă cu patru ani, a luptat ani la rând pentru închiderea acestei atracții.

Neurochirurgii care l-au tratat pe Hawley au comparat leziunile acestuia cu cele specifice „sindromului bebelușului scuturat”, iar medicul legist a stabilit că decesul a fost cauzat de un traumatism cranian prin lovire, survenit în urma unui „accident într-o atracție a parcului”, conform raportului oficial.

Familia a dat în judecat Six Flags și a ajuns la o înțelegere preliminară luna trecută. Timothy Loranger, unul dintre avocații care reprezintă familia Hawley, a declarat că a preluat recent și alte cazuri ale unor persoane care susțin că au suferit vătămări din cauza acestui roller-coaster

Printre acestea se numără familia unui tânăr care, potrivit avocaților, a murit după ce s-a dat în X2 la sfârșitul anului 2025, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de cel puțin trei decese asociate, se pare, cu această atracție.