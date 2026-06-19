Six Flags anunță că se deschide cel mai înalt, rapid și lung montagne russe din lume: E primul roller coaster de tip „giga-dive”

Noul roller coaster cu șase recorduri mondiale, Tormenta Rampaging Run. Sursa foto: Six Flags Over Texas via Instagram

Six Flags Over Texas a anunțat oficial data de deschidere pentru montagne russe-ul său cu șase recorduri mondiale, Tormenta Rampaging Run. Oficialii parcului au anunțat, marți, că cel mai înalt, cel mai rapid, cel mai lung și primul roller coaster de tip giga dive din lume (cu înălțimea între aproximativ 91–122 metri) va fi deschis publicului vineri, 26 iunie, potrivit revistei People.

Președintele parcului, Pete Carmichael, a declarat într-un comunicat de presă că această atracție va „schimba pentru totdeauna” nu doar orizontul zonei Arlington, ci și întregul portofoliu de atracții al parcului.

Tormenta Rampaging Run va ridica vizitatorii la aproximativ 94,2 metri în aer, mai sus decât orice alt montagne russe de tip dive din lume. Odată ajunși în vârf, „la fel ca așteptarea eliberării taurilor”, vehiculul se va opri timp de trei secunde înainte de o coborâre terifiantă, potrivit site-ului parcului.

Șase recorduri mondiale

Pe lângă faptul că este cel mai înalt, cel mai rapid și cel mai lung dive coaster din lume, atracția va deține recordul pentru cea mai înaltă buclă verticală (aproximativ 54,6 metri), cea mai înaltă coborâre dincolo de verticală (aproximativ 86,9 metri) și cea mai înaltă inversiune de tip Immelmann — o manevră asemănătoare unui avion de vânătoare — la aproximativ 66,4 metri.

Având o lungime record de aproximativ 1.280 metri de șină, Tormenta Rampaging Run va traversa viraje strânse, curbe abrupte și numeroase momente de „airtime”, atingând o viteză maximă de 87 mph (aprox. 140 km/h).

Atracția este inspirată tematic din tradiția spaniolă a alergării taurilor. Aceasta va fi amplasată în zona Rancho de la Tormenta, un nou spațiu imersiv tematic, conceput ca un sat spaniol vechi și izolat. Steaguri colorate vor împodobi zona, alături de muzică spaniolă animată.

De ce se numește „Tormenta”

„Orașul a fost numit inițial după furtunile (tormentas) care traversau câmpiile pe care era așezat, dar acest lucru s-a schimbat odată cu nașterea taurului legendar, care a devenit cel mai temut și respectat animal din zonă”, se arată într-un comunicat de presă. „Cunoscut pentru forța sa feroce și viteza incredibilă, taurul, poreclit ‘Tormenta’, a devenit un simbol al rezistenței și puterii orașului.”

Vizitatorii vor găsi și un restaurant nou, Cocina Abuela, inspirat din bucătăria spaniolă și latino-americană. Meniul va include preparate clasice precum orez spaniol, papas bravas, chicken tinga și guacamole preparat în casă.

Tormenta Rampaging Run a fost anunțat pentru prima dată în septembrie 2025. Până în ianuarie, echipele au atins noi etape în construcția șinei. La sfârșitul lunii mai, atracția a intrat în faza de testare.

Deschiderea din 26 iunie va coincide cu aniversarea de 65 de ani a Six Flags Over Texas. Sărbătoarea va include noi spectacole, opțiuni de mâncare și băuturi, îmbunătățiri ale atracțiilor și alte inițiative de modernizare a parcului.

Parcul a fost deschis pentru prima dată pe 1 august 1961. Astăzi, acesta găzduiește peste 100 de atracții, spectacole și experiențe, inclusiv 14 montagne russe.