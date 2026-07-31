Amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an. Greșelile banale care te lasă pieton în Grecia

2 minute de citit Publicat la 23:45 31 Iul 2026 Modificat la 23:47 31 Iul 2026

Șoferii care parchează pe rampele destinate persoanelor cu dizabilități riscă amenzi de până la 2.000 de euro încă de la prima abatere. Foto: Getty Images

Grecia a introdus unul dintre cele mai dure pachete de măsuri din ultimii ani pentru combaterea accidentelor rutiere. Noul Cod Rutier, adoptat în 2025, prevede amenzi mult mai mari, suspendarea permisului pentru perioade îndelungate și chiar pedepse cu închisoarea pentru cele mai grave încălcări ale legii, potrivit greekcitytimes.com.

Autoritățile elene au decis să înăsprească legislația după ce, potrivit datelor oficiale, 665 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în 2024. Grecia se află printre statele europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității în trafic.

Sancțiuni mai aspre pentru șoferii recidiviști

Pentru prima dată, noul Cod Rutier introduce un sistem de sancționare progresivă. Șoferii care repetă aceeași abatere vor primi pedepse din ce în ce mai severe, atât în ceea ce privește valoarea amenzilor, cât și perioada de suspendare a permisului. În cazurile grave pot fi deschise și dosare penale.

Amenzi de până la 2.000 de euro pentru folosirea telefonului la volan

Utilizarea telefonului mobil în timpul condusului este una dintre abaterile vizate în mod special de noua legislație.

Sancțiunile sunt următoarele:

prima abatere: amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile;

a doua abatere: amendă de 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru șase luni;

a treia abatere: amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an.

Autoritățile consideră că folosirea telefonului la volan reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor produse în mediul urban.

Casca devine obligatorie pentru toți motocicliștii

Noua legislație îi obligă atât pe conducătorii motocicletelor, cât și pe pasageri să poarte cască de protecție. În cazul nerespectării regulii, pot fi sancționați atât șoferul, cât și pasagerul.

Noi limite de viteză

Codul Rutier stabilește și noi limite de viteză:

30 km/h pe străzile înguste și în apropierea școlilor;

50 km/h pe principalele artere din orașe;

până la 140 km/h pe autostrăzi, măsură care urmează să fie reevaluată în funcție de evoluția accidentelor.

Până la 10 ani de închisoare pentru accidente mortale

Șoferii care provoacă accidente soldate cu decese în timp ce conduc sub influența alcoolului sau cu viteză excesivă riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Amenzi de până la 8.000 de euro pentru curse ilegale

Autoritățile au înăsprit și sancțiunile pentru participarea la curse ilegale.

Pedepsele cresc progresiv:

prima abatere: 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an;

a doua abatere: 4.000 de euro și suspendarea permisului pentru doi ani;

a treia abatere: 8.000 de euro și suspendarea permisului pentru patru ani.

Aceleași sancțiuni maxime se aplică și în cazurile în care șoferii sunt surprinși circulând cu peste 200 km/h.

Reguli mai stricte pentru benzile dedicate transportului public

În Atena și Salonic, benzile speciale sunt rezervate exclusiv mijloacelor de transport în comun. Accesul neautorizat va fi sancționat, inclusiv în cazul taxiurilor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, precum debarcarea pasagerilor sau utilizarea unor vehicule cu emisii zero.

Amenzi mari pentru blocarea rampelor destinate persoanelor cu dizabilități

Șoferii care parchează pe rampele destinate persoanelor cu dizabilități riscă amenzi de până la 2.000 de euro încă de la prima abatere.

În cazul recidivei, sancțiunea ajunge la 2.000 de euro, iar permisul este suspendat pentru un an.

Autoritățile elene spun că această măsură vine în contextul în care aproape o treime dintre sesizările privind parcările ilegale vizează blocarea acestor rampe.