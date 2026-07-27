Puțini români știu că în Italia circulă un tren unic în Europa. Vagoanele urcă pe un feribot și traversează marea spre o insulă

2 minute de citit Publicat la 11:47 27 Iul 2026 Modificat la 11:47 27 Iul 2026

Vagoane de tren pe feribot, între calabria și Sicilia. Sursa foto: Getty Images

Puțini turiști români știu că în Europa există un singur traseu feroviar pe care trenul navighează. Este vorba despre legătura dintre Italia continentală și insula Sicilia, unde vagoanele sunt urcate direct pe un feribot pentru a traversa Strâmtoarea Messina, într-o călătorie devenită o atracție în sine.

Experiența este unică în Europa și poate fi trăită de oricine călătorește cu trenul spre unele dintre cele mai populare destinații turistice din sudul Italiei.

Cum funcționează traversarea

Când trenul ajunge în gara Villa San Giovanni, din regiunea Calabria, locomotiva împinge vagoanele pe liniile de cale ferată aflate în interiorul feribotului. După îmbarcare, nava pleacă spre orașul Messina, aflat pe coasta de nord-est a Siciliei.

Traversarea propriu-zisă durează aproximativ 30 de minute, însă întreaga operațiune de îmbarcare, traversare și debarcare poate dura în jur de o oră. În acest timp, pasagerii pot coborî din tren și urca pe puntea feribotului, unde se pot bucura de priveliștile spectaculoase asupra Strâmtorii Messina și a coastelor Calabriei și Siciliei.

Ce destinații leagă

Serviciul este folosit de trenurile InterCity și InterCity Notte, care circulă fără schimbare între Italia continentală și Sicilia.

Printre cele mai populare rute se numără:

Roma – Messina;

Roma – Catania;

Roma – Siracuza;

Roma – Palermo;

Napoli – Messina;

Milano – Palermo;

Milano – Siracuza.

În cazul unor trenuri, garnitura este împărțită după traversare: o parte continuă spre Palermo, iar cealaltă spre Catania și Siracuza.

O experiență care a rămas unică în Europa

În trecut existau mai multe trenuri care traversau marea pe feribot, inclusiv între Germania și Danemarca. Aceste servicii au dispărut însă după construirea podurilor și tunelurilor moderne.

Astăzi, traversarea dintre Villa San Giovanni și Messina este considerată ultima rută din Europa pe care trenurile de pasageri sunt transportate cu feribotul, ceea ce o transformă într-o adevărată atracție pentru pasionații de călătorii și fotografie.

Ce trebuie să știe turiștii români

Pentru românii care merg în vacanță în Sicilia, trenul poate fi o alternativă confortabilă la avion sau la mașină, mai ales dacă vor să combine mai multe orașe italiene într-un singur circuit.

Biletul se cumpără pentru întreaga rută, iar traversarea cu feribotul este inclusă în preț, fără a fi necesară o rezervare separată pentru navă.

Cei care aleg trenurile de noapte pot adormi pe continent și se pot trezi deja în Sicilia, după una dintre cele mai neobișnuite traversări feroviare din lume.

Cât costă un bilet de tren

Prețul depinde foarte mult de ruta aleasă, perioada în care rezervi și tipul de tren, însă există câteva repere utile:

Roma – Messina (InterCity) : de la aproximativ 30-40 de euro dacă rezervi din timp, iar tariful standard ajunge de obicei la 60-90 de euro.

: de la aproximativ 30-40 de euro dacă rezervi din timp, iar tariful standard ajunge de obicei la 60-90 de euro. Milano – Messina : biletele pornesc de la 50-70 de euro cu oferte promoționale, însă pot depăși 100-150 de eurodacă sunt cumpărate în apropierea datei călătoriei.

: biletele pornesc de la 50-70 de euro cu oferte promoționale, însă pot depăși 100-150 de eurodacă sunt cumpărate în apropierea datei călătoriei. InterCity Notte (trenul de noapte): locurile pe scaun sunt cele mai ieftine (de la 30-50 € la promoții, dar cel mai des 60-90 €), iar pentru cușetă sau vagon de dormit se plătește un supliment, în funcție de confortul ales (4-6 paturi - aproximativ 70-120 € de persoană).

Nu se plătește separat traversarea cu feribotul. Dacă alegi un tren direct către Sicilia (Messina, Catania, Palermo sau Siracuza), costul traversării Strâmtorii Messina este inclus în prețul biletului de tren.

Ar putea dispărea în viitor

Experiența ar putea deveni, în timp, o amintire. Italia lucrează la proiectul construirii unui pod peste Strâmtoarea Messina, care ar urma să lege direct Sicilia de continent prin cale ferată și autostradă.

Dacă proiectul va fi finalizat, traversarea trenurilor cu feribotul ar putea deveni istorie.

Până atunci însă, călătoria dintre Calabria și Sicilia rămâne una dintre cele mai spectaculoase și neobișnuite experiențe feroviare pe care le poate avea un turist în Europa.