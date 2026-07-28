O româncă este Miss Roma și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și care este povestea ei

Cristina Virga este Miss Roma 2026. Sursa foto: Instagram/cristinavirgaaa

Cristina Virga este o tânără cu origini româneşti în vârstă de 22 de ani care a câştigat titlul de Miss Roma 2026 şi a dedicat victoria fiului său în vârstă de doar 14 luni.

Românca a declarat pentru publicaţia Il Messaggero: „Vorbesc spaniolă, engleză și română, întrucât părinții mei sunt din România. M-am născut la Roma și lucrez ca tehniciană de unghii. Dar acum, totul s-ar putea schimba. Mi-ar plăcea să lucrez în domeniu, iar lumea cinematografiei mă intrigă”.

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În vârstă de douăzeci și doi de ani, blondă, 170 cm înălțime, ochi albaștri, picioare statuare, rezidentă în Monteverde, Cristina Virga este noua Miss Roma 2026 şi a câștigat titlul învingând alte 19 concurente la finalul selecției regionale de la Zagarolo. Purtând eșarfa Miss Roma, Cristina va reprezenta capitala în prefinalele naționale. ​Aspirantele la titlu au defilat în ținute inspirate de atmosfera Romei din filmele lui Federico Fellini. Evenimentul a fost prezentat de Margherita Praticò, iar regia i-a aparținut lui Mario Gori.

Românca are un copil în vârstă de 14 luni , căruia i-a dedicat victoria şi locuiește cu partenerul ei, Marco Rossi, cu 16 ani mai mare decât ea. Tânăra este pasionată de psihologie.

„Inițial nu am vrut să particip la concurs”, a declarat aceasta, „pentru că nu mă simțeam potrivită. Apoi mi-am făcut curaj. Și pentru că partenerul meu m-a susținut mereu și este foarte fericit că am fost aleasă.” Cu toate acestea, acesta nu a fost prezent în Zagarolo. „I-am spus să nu vină să aibă grijă de copil. I-a părut rău. Ne-am cunoscut la un bar, unde era client de-al meu pe vremea când eram barmaniţă.”

După ce a urmat școala de arte până la vârsta de 17 ani, noua regină a frumuseții a renunțat la școală pentru a munci. Abia în acest an și-a obținut diploma de bacalaureat la un liceu privat specializat în limbi străine.

Întrebată ce hobby-uri are, Cristina Virgaa mărturisit: „Să merg la sală și să citesc cărți de psihologie. În special, «Change the Habit of Being Yourself» de Joe Dispensa.” Apoi a şi explicat pasiunea sa pentru acest gen de cărţi: „Pentru că aceste subiecte oferă o perspectivă mai largă asupra lucrurilor. Deschid mintea. Există și o latură spirituală. Te ajută să abordezi viața de zi cu zi cu mai mult calm. Sunt foarte motivante. Dar apoi trebuie să-ți schimbi obiceiurile. Așa că încerc să mă schimb în fiecare zi.”

Pe lângă sport, tânăra se menţine în formă şi prin dietă: „Urmez o dietă bogată în proteine ​​și carbohidrați . Acum îmi iau câteva zile libere în Puglia cu familia mea: facem un tur la Matera, Polignano a Mare și Santa Maria di Leuca. Aștept finala regională a concursului Miss Lazio pe 28 și 29 august, la Circeo”.