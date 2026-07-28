O româncă este Miss Roma și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și care este povestea ei

Cristina Virga este o tânără cu origini româneşti în vârstă de 22 de ani care a câştigat titlul de Miss Roma 2026 şi a dedicat victoria fiului său în vârstă de doar 14 luni.
Românca a declarat pentru publicaţia Il Messaggero: „Vorbesc spaniolă, engleză și română, întrucât părinții mei sunt din România. M-am născut la Roma și lucrez ca tehniciană de unghii. Dar acum, totul s-ar putea schimba. Mi-ar plăcea să lucrez în domeniu, iar lumea cinematografiei mă intrigă”.
În vârstă de douăzeci și doi de ani, blondă, 170 cm înălțime, ochi albaștri, picioare statuare, rezidentă în Monteverde, Cristina Virga este noua Miss Roma 2026 şi a câștigat titlul învingând alte 19 concurente la finalul selecției regionale de la Zagarolo. Purtând eșarfa Miss Roma, Cristina va reprezenta capitala în prefinalele naționale. Aspirantele la titlu au defilat în ținute inspirate de atmosfera Romei din filmele lui Federico Fellini. Evenimentul a fost prezentat de Margherita Praticò, iar regia i-a aparținut lui Mario Gori.
Românca are un copil în vârstă de 14 luni , căruia i-a dedicat victoria şi locuiește cu partenerul ei, Marco Rossi, cu 16 ani mai mare decât ea. Tânăra este pasionată de psihologie.
„Inițial nu am vrut să particip la concurs”, a declarat aceasta, „pentru că nu mă simțeam potrivită. Apoi mi-am făcut curaj. Și pentru că partenerul meu m-a susținut mereu și este foarte fericit că am fost aleasă.” Cu toate acestea, acesta nu a fost prezent în Zagarolo. „I-am spus să nu vină să aibă grijă de copil. I-a părut rău. Ne-am cunoscut la un bar, unde era client de-al meu pe vremea când eram barmaniţă.”
După ce a urmat școala de arte până la vârsta de 17 ani, noua regină a frumuseții a renunțat la școală pentru a munci. Abia în acest an și-a obținut diploma de bacalaureat la un liceu privat specializat în limbi străine.
Întrebată ce hobby-uri are, Cristina Virgaa mărturisit: „Să merg la sală și să citesc cărți de psihologie. În special, «Change the Habit of Being Yourself» de Joe Dispensa.” Apoi a şi explicat pasiunea sa pentru acest gen de cărţi: „Pentru că aceste subiecte oferă o perspectivă mai largă asupra lucrurilor. Deschid mintea. Există și o latură spirituală. Te ajută să abordezi viața de zi cu zi cu mai mult calm. Sunt foarte motivante. Dar apoi trebuie să-ți schimbi obiceiurile. Așa că încerc să mă schimb în fiecare zi.”
Pe lângă sport, tânăra se menţine în formă şi prin dietă: „Urmez o dietă bogată în proteine și carbohidrați . Acum îmi iau câteva zile libere în Puglia cu familia mea: facem un tur la Matera, Polignano a Mare și Santa Maria di Leuca. Aștept finala regională a concursului Miss Lazio pe 28 și 29 august, la Circeo”.