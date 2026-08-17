Mai este Grecia o țară ieftină? Cât trebuie să câștigi lunar pentru un trai confortabil în 2026

Grecia se află undeva la mijloc între o destinație încă accesibilă și una care poate deveni scumpă, în funcție de orașul și zona în care alegi să locuiești. Foto: Getty Images

Grecia a fost mult timp văzută drept una dintre variantele mai accesibile din Europa, mai ales pentru pensionari, angajați care lucrează de la distanță și nomazi digitali. În 2026, lucrurile încep însă să se schimbe. Țara rămâne mai ieftină decât multe state din Europa de Vest sau America de Nord, dar chiriile tot mai mari și costurile în creștere fac ca un trai confortabil să necesite acum un buget mai consistent, scrie Greek Reporter.

Practic, Grecia se află undeva la mijloc între o destinație încă accesibilă și una care poate deveni scumpă, în funcție de orașul și zona în care alegi să locuiești.

Chiriile au devenit cea mai mare cheltuială

În orașe precum Atena și Salonic, costul vieții a crescut vizibil în ultimii ani. Investițiile străine, dezvoltarea închirierilor pe termen scurt și numărul mare de turiști au împins chiriile în sus, iar locuința a ajuns să cântărească cel mai mult într-un buget lunar.

Pentru un apartament cu un dormitor într-o zonă bună din centrul Atenei, chiria ajunge în prezent la aproximativ 800-1.400 de euro pe lună.

Salonic este ceva mai accesibil, cu chirii de aproximativ 600-1.000 de euro pentru o locuință similară.

Pe insulele foarte căutate, precum Santorini și Mykonos, prețurile pot urca și mai mult, mai ales în plin sezon turistic. Pentru mulți, tocmai costul locuinței face diferența între un trai relaxat și unul în care fiecare cheltuială trebuie calculată atent.

Cheltuielile de zi cu zi rămân suportabile

Dincolo de chirie, costurile obișnuite sunt încă relativ ușor de gestionat.

Facturile pentru electricitate, apă și încălzire ajung, de regulă, la 120-200 de euro pe lună, iar internetul mai adaugă aproximativ 25-40 de euro.

Pentru cumpărăturile alimentare, o persoană singură poate cheltui în jur de 250-400 de euro lunar, în funcție de stilul de viață și de cât de des gătește acasă.

Mâncatul în oraș, foarte prezent în stilul de viață grecesc, rămâne mai accesibil decât în multe alte țări europene. Evident, ieșirile frecvente la restaurante pot ridica destul de mult bugetul lunar.

Transportul și sănătatea

Și transportul sau cheltuielile medicale trebuie luate în calcul.

Transportul public este accesibil în marile orașe, iar o mașină personală nu este întotdeauna necesară. Pentru cei care aleg totuși să aibă una, costurile lunare cresc prin combustibil, asigurare și întreținere.

Sistemul public de sănătate este accesibil, însă mulți străini aleg și o asigurare medicală privată pentru a avea acces mai rapid la consultații și servicii. Aceasta înseamnă o cheltuială în plus, dar pentru unii merită pentru confortul oferit.

Ce înseamnă, de fapt, să trăiești confortabil în Grecia

Un trai confortabil nu înseamnă neapărat lux. Înseamnă să îți poți plăti cheltuielile lunare fără stres, să ieși în oraș, să participi la activități sociale sau culturale și să poți acoperi o cheltuială neașteptată fără să îți dezechilibrezi complet bugetul.

Pentru o persoană singură care locuiește în Atena, un astfel de stil de viață presupune în general cheltuieli de aproximativ 1.500-2.300 de euro pe lună.

În orașele mai mici sau în regiuni precum Creta ori Peloponez, bugetul poate coborî la aproximativ 1.200-1.800 de euro lunar, fără ca asta să însemne neapărat un nivel de trai mai scăzut.

Ce venit îți trebuie pentru a trăi bine în Grecia

Pentru o persoană singură, un venit net de cel puțin 1.800-2.500 de euro pe lună este considerat suficient pentru un trai confortabil, astfel încât să rămână bani și pentru economii, ieșiri sau alte cheltuieli personale.

În cazul unui cuplu, avantajul este că o parte dintre costuri, în special chiria și facturile, sunt împărțite. Un venit cumulat de aproximativ 2.800-4.000 de euro pe lună ar permite, în general, un nivel de trai confortabil.

Pentru familii, mai ales acolo unde există costuri cu grădinița, îngrijirea copiilor sau școala privată, bugetul necesar crește considerabil. Veniturile lunare pot ajunge la 3.500-5.500 de euro sau chiar mai mult.

Cei care câștigă bani din străinătate au un avantaj

Cei care locuiesc în Grecia, dar sunt plătiți de companii din alte țări, sunt într-o poziție mai bună.

Pentru angajații care lucrează de la distanță și pentru nomazii digitali, mai ales dacă veniturile sunt în monede mai puternice, puterea de cumpărare poate fi semnificativ mai mare.

Un salariu considerat obișnuit în Statele Unite sau Marea Britanie poate asigura în Grecia un nivel de trai mult mai ridicat, în special dacă persoana respectivă alege să locuiască în afara Atenei sau a celor mai scumpe zone turistice.

Există însă și costuri mai puțin evidente. În zonele turistice, prețurile pot varia mult în funcție de sezon, iar chiriile și serviciile tind să se scumpească în lunile de vară. Și facturile la energie pot fluctua, astfel că unele luni pot fi considerabil mai scumpe decât altele.

Pentru cei care se mută în Grecia din altă țară pot apărea și costuri administrative sau juridice, mai ales în cazul obținerii rezidenței sau al cumpărării unei proprietăți.

Mai este Grecia o țară ieftină în 2026?

Grecia continuă să ofere un raport bun între costuri și calitatea vieții, însă nu mai este destinația foarte ieftină de altădată.

Clima, stilul de viață, cultura și comunitățile locale rămân avantaje importante, iar pentru cei care își aleg atent orașul și locuința, țara poate fi în continuare accesibilă.

Pentru o persoană singură, un venit net de cel puțin 1.800-2.500 de euro pe lună oferă, în general, suficientă siguranță pentru un trai stabil și confortabil. Peste acest nivel, bugetul devine mai relaxat și permite mai multe cheltuieli pentru vacanțe, ieșiri, economii sau alte plăceri ale vieții de zi cu zi.