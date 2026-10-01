"Mergeți pe TikTok. Altfel, vom avea două Românii paralele". Nicușor Dan i-a îndemnat pe profesori să se ducă "unde dezbaterea există"

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe profesori să meargă "acolo unde dezbaterea din societate există". Sursă foto: Administrația Preziențială

Sunt nouă milioane de români pe TikTok, iar dacă profesorii nu sunt prezenți pe această platformă, țara va fi "în două realități paralele", iar direcția o vor da cei care nu au repere educaționale, istorice sau financiare, a spus joi președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut un discurs la Facultatea de Istorie din București, la deschiderea anului universitar și a evocat inclusiv momente din perioada în care era student.

Nicușor Dan: Miza este dacă societatea va fi una în care deciziile se iau pe baza adevărurilor științifice

"Miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei, o societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute, în care raportarea cetățenilor la propria sănătate se face prin cunoașterea medicală, în care raportarea cetățenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică.

Și pentru asta cred că trebuie, fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei.

Dar dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este - de exemplu, (sunt) nouă milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele, iar direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar. Și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.

Nicușor Dan, către cadrele didactice: Fiți pe TikTok, acolo unde este dezbaterea din societate

Acest îndemn este în special către cadrele didactice - dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este, pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există.

Iar pentru studenți - din nou, aducându-mi aminte de mulți ani din urmă, când am venit la ceremonia similară de la Facultatea de Matematică, îmi aduc aminte de ce mi-a spus profesorul meu de doctorat: 'nici nu-ți dai seama cât timp ai'.

Profitați de acești ani. Cunoașterea este una din cele mai mari bucurii ale vieții umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitați de timpul acesta cât puteți", a spus președintele.