Nicușor Dan, îndemn pentru românii din străinătate: "Testați România, testați sistemul medical, țara a progresat în 20 de ani"

Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe românii din diaspora "să testeze" România. FOTO: Administrația Prezidentială

Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe românii din diaspora "să testeze" România, deoarece, cu toate "neajunsurile" şi "disfuncţionalităţile", ţara a progresat în 20 de ani.



El a participat la Gala RePatriot "Top 100 români de pretutindeni", ajunsă la ediţia a IX-a şi organizată la Palatul Cotroceni



"Sunt bucuros şi onorat să fiu cu dumneavoastră aici, vă mulţumesc celor care aţi făcut drumuri lungi să ajungeţi la întâlnirea asta şi o să încep prin a felicita organizatorii acestui format care încearcă şi reuşesc să pună împreună antreprenori, oameni de succes din diaspora cu ecosistemul românesc. Este important, pentru că dumneavoastră aţi performat într-un mediu competitiv şi din cauza asta aveţi o experienţă care poate să fie utilă unei ţări în dezvoltare cum este România", a afirmat Nicuşor Dan.



Potrivit şefului, relaţia dintre public şi privat trebuie să se îmbunătăţească.



"Sunt câteva întrebări. În primul rând, cum facem ca relaţia între privat şi public să fie mai bună, pentru că mediul privat este motorul economiei, antreprenoriatul este motorul motorului, numai că, din păcate, n-am avut cea mai fericită colaborare, sinergie pentru a potenţa acest potenţial pe care îl avem. Sunt nişte paşi faţă de întâlnirile de anterioare. De exemplu, în sfârşit, schemele de ajutor de stat se orientează către deficitul comercial", a precizat Nicuşor Dan.



El a reiterat că pentru colaborarea dintre stat şi privat e nevoie de iniţiativă şi, din păcate, încă statul nu are capacitatea administrativă să formalizeze cadre normative, proceduri.



"Sunt multe de făcut şi am spus, în urmă cu un an într-un format similar şi a fost o mică emoţie când am spus asta, atât timp cât administraţia funcţionează încă în rutină şi nu e în stare să facă ea cadrul care să vă dinamizeze activitatea, veniţi cu proiecte de legi. Vai cum? Mediul privat, statul renunţă la autoritatea sa? N-am venit nici noi, n-au venit nici ei, a mai trecut un an. Deci, în colaborarea asta e nevoie de iniţiativă acolo unde, din păcate, încă statul nu are capacitatea administrativă să formalizeze cadre normative, proceduri. Dacă în asociaţiile profesionale există expertiza, noi suntem bucuroşi să vină, că nimeni nu va lua Parlamentului autoritatea de legiferare, nimeni nu va lua Guvernului autoritatea executivă. Ca să progresăm e bine ca lucrurile să fie mai structurate încă de la iniţiativă", a explicat preşedintele.



Nicuşor Dan a adăugat că o doua întrebare este de ce ar veni acasă cei din diaspora. "Bineînţeles că, într-o lume liberă, e bine ca oamenii să vină acasă, e bine ca oamenii să rămână acolo şi să colaboreze, să se intereseze de România, e opţiunea fiecăruia. Am mai mers prin diaspora, am auzit opinii de genul: aş veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar, m-aş întoarce, dar nu ştiu ce şcoală vor face copiii mei, îndemnul meu, opţiunea rămâne a fiecăruia, suntem într-o lume liberă şi pentru libertatea asta s-au sacrificat, îndemnul meu pentru cei din diaspora este să testaţi România, să testaţi sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncţionalităţile, România a progresat în 20 de ani", a completat şeful statului.



El a punctat că echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum 20 de ani şi sunt medici care s-au format în mari clinici din străinătate, iar unii au rămas, alţii s-au întors.



"Avem şi şcoli bune şi avem şi şcoli foarte slabe, atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel universitar. Totul este să avem reprezentarea reală a locului în care suntem în România azi", a transmis Nicuşor Dan.



El i-a asigurat pe cei din diaspora de deschiderea pentru parteneriat între autorităţile publice şi mediul privat, mediul academic.



"Vă asigur pe fiecare dintre dumneavoastră de deschiderea noastră în parteneriatul între autorităţile publice şi mediul privat, mediul academic, Diaspora, în general, şi sper ca, împreună, învăţând unii de la alţii şi lucrând împreună, să facem mai bine ţării ăsteia şi nouă tuturor", a conchis preşedintele.